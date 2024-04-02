Призыв в России. Военный эксперт Мельник: Рассматривал бы как часть общей мобилизации
Особенностью нынешнего призыва на территории Российской Федерации заключается в увеличении количества, а также в определенных изменениях законодательства, которые позволяют сегодняшним призывникам за месяц стать контрактниками. Об этом рассказал в комментарии для LIGA.net военный эксперт Алексей Мельник из Центра Разумкова и акцентировал, что сейчас "рассматривал бы этот очередной призыв как составляющую общей мобилизации в России".
Мельник отметил, что в 2022 году, когда была так называемая частичная мобилизация в России, эти два процесса – мобилизации и призыв – "происходили скорее последовательно, а не параллельно".
"Усилия были брошены на набор мобилизованных, призыв отсрочили. На этот раз, похоже, что российское руководство изучило предыдущий опыт и сделало выводы. Сейчас я рассматривал бы этот очередной призыв как составляющую общей мобилизации в России", – добавил он.
Мельник рассказал, что у российского призыва есть две особенности: увеличенное количество призывников, а также изменения в законодательстве.
"Были внесены изменения в российское законодательство, которые позволяют заключать контракт через месяц службы. То есть, сегодняшние призывники, потенциально, через месяц могут стать контрактниками", – пояснил он.
В то же время военный эксперт отметил, что нельзя с уверенностью говорить, что все 150 000 будут сразу привлечены в зоне боевых действий, но значительная часть их пополнит именно ряды боевых частей.
Он рассказал, что для привлечения к контрактникам применяются различные методы: от обещаний до запугивания и обмана. В то же время Мельник рассказал, что даже те, кто не подпишут этот контракт, все равно могут быть направлены в приграничные регионы Белгородской, Брянской и Курской областей.
"За их счет можно будет высвободить часть контрактников, которых из приграничья перебросить в зону боевых действий", – пояснил военный эксперт.
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