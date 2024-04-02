Призыв в России. Военный эксперт Мельник: Рассматривал бы как часть общей мобилизации

В России стартовал очередной весенний призыв: с 1 апреля по 15 июля 2024 года на срочную службу в армию планируют привлечь 150 000 граждан

Кремль. Иллюстративное изображение (Фото: EPA)

Особенностью нынешнего призыва на территории Российской Федерации заключается в увеличении количества, а также в определенных изменениях законодательства, которые позволяют сегодняшним призывникам за месяц стать контрактниками. Об этом рассказал в комментарии для LIGA.net военный эксперт Алексей Мельник из Центра Разумкова и акцентировал, что сейчас "рассматривал бы этот очередной призыв как составляющую общей мобилизации в России".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Мельник отметил, что в 2022 году, когда была так называемая частичная мобилизация в России, эти два процесса – мобилизации и призыв – "происходили скорее последовательно, а не параллельно".

"Усилия были брошены на набор мобилизованных, призыв отсрочили. На этот раз, похоже, что российское руководство изучило предыдущий опыт и сделало выводы. Сейчас я рассматривал бы этот очередной призыв как составляющую общей мобилизации в России", – добавил он.

Мельник рассказал, что у российского призыва есть две особенности: увеличенное количество призывников, а также изменения в законодательстве.

"Были внесены изменения в российское законодательство, которые позволяют заключать контракт через месяц службы. То есть, сегодняшние призывники, потенциально, через месяц могут стать контрактниками", – пояснил он.

В то же время военный эксперт отметил, что нельзя с уверенностью говорить, что все 150 000 будут сразу привлечены в зоне боевых действий, но значительная часть их пополнит именно ряды боевых частей.

Он рассказал, что для привлечения к контрактникам применяются различные методы: от обещаний до запугивания и обмана. В то же время Мельник рассказал, что даже те, кто не подпишут этот контракт, все равно могут быть направлены в приграничные регионы Белгородской, Брянской и Курской областей.

"За их счет можно будет высвободить часть контрактников, которых из приграничья перебросить в зону боевых действий", – пояснил военный эксперт.

Читайте также: Военный эксперт Мельник: Предположение о направлениях наступления России может быть нагнетанием

30 марта глава Луганской ОВА Лисогор сказал, что РФ начала так называемую весеннюю волну "мобилизации" на оккупированной территории области – она продлится в течение апреля-июля.

1 апреля Представительство президента в Крыму сообщило, что россияне начали 19-ю незаконную призывную кампанию на полуострове. С 2015 года оккупанты в Крыму призвали более 44 000 человек.

Военный аналитик Павел Нарожный считает, что россияне могут заменить контрактников срочниками и привлечь их к боевым действиям на территории Украины.

Читайте также: "Будет попытка прорыва". Россия начинает призыв 150 тысяч срочников. Что это значит