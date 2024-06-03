Путін не хоче війни з НАТО і ядерної війни, маємо величезну перевагу – начштабу Британії

Ентоні Радакін зазначив, що Захід має "величезну перевагу" через силу НАТО

Ентоні Радакін (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін "дуже впевнений" у перемозі України. Росія не шукає прямого зіткнення з НАТО та ядерної війни, заявив він в інтерв'ю Sky News.

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"Я дуже впевнений [у перемозі України]... До кінця червня Росія втратить 500 000 людей [військових] – убитими й пораненими. Ми вже пройшли 800 днів війни, котра, як передбачав Путін, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні зберегти нашу підтримку", – заявив Радакін.

Також він "звучав дуже впевнено" стосовно того, що російський диктатор не хоче війни з країнами-членами Північноатлантичного альянсу та ядерної війни.

"І ми маємо величезну перевагу через силу НАТО", – підсумував він.

3 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 511 130 окупантів.

22 травня голова Міноборони Британії повідомив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

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