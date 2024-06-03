Путін не хоче війни з НАТО і ядерної війни, маємо величезну перевагу – начштабу Британії
Ентоні Радакін (Фото: ANDY RAIN / EPA)

Начальник штабу оборони Великої Британії Ентоні Радакін "дуже впевнений" у перемозі України. Росія не шукає прямого зіткнення з НАТО та ядерної війни, заявив він в інтерв'ю Sky News.

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"Я дуже впевнений [у перемозі України]... До кінця червня Росія втратить 500 000 людей [військових] – убитими й пораненими. Ми вже пройшли 800 днів війни, котра, як передбачав Путін, мала тривати три дні. Це важко для України, але ми повинні зберегти нашу підтримку", – заявив Радакін.

Також він "звучав дуже впевнено" стосовно того, що російський диктатор не хоче війни з країнами-членами Північноатлантичного альянсу та ядерної війни.

"І ми маємо величезну перевагу через силу НАТО", – підсумував він.

3 червня Генеральний штаб ЗСУ повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення українські захисники ліквідували 511 130 окупантів.

  • 22 травня голова Міноборони Британії повідомив, що американська та британська розвідки мають докази того, що Китай готує надання Росії летальної допомоги для використання у війні проти України.

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