Путин не хочет войны с НАТО и ядерной войны, у нас преимущество – топ-генерал Британии

Энтони Радакин (Фото: ANDY RAIN/EPA)

Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин "очень уверен" в победе Украины. Россия не ищет прямого столкновения с НАТО и ядерной войны, заявил он в интервью Sky News.

Смотрите нас на YouTube: объясняем сложные вещи простыми словами

"Я очень уверен [в победе Украины]... К концу июня Россия потеряет 500 000 человек [военных] – убитыми и ранеными. Мы уже прошли 800 дней войны, которая, предполагал Путин, должна была длиться три дня. Это тяжело для Украины, но мы должны сохранить нашу поддержку", – заявил Радакин.

Также он "звучал очень уверенно" насчет того, что российский диктатор не хочет войны со странами-членами Североатлантического альянса и ядерной войны.

"И мы имеем огромное преимущество через силу НАТО", – подытожил он.

3 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 511 130 оккупантов.

22 мая глава Минобороны Британии сообщил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление России летальной помощи для использования в войне против Украины.

Читайте также: Россия в агонии, но Украина может истощиться быстрее. Три историка – о будущем