Путин не хочет войны с НАТО и ядерной войны, у нас преимущество – топ-генерал Британии
Начальник штаба обороны Великобритании Энтони Радакин "очень уверен" в победе Украины. Россия не ищет прямого столкновения с НАТО и ядерной войны, заявил он в интервью Sky News.
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"Я очень уверен [в победе Украины]... К концу июня Россия потеряет 500 000 человек [военных] – убитыми и ранеными. Мы уже прошли 800 дней войны, которая, предполагал Путин, должна была длиться три дня. Это тяжело для Украины, но мы должны сохранить нашу поддержку", – заявил Радакин.
Также он "звучал очень уверенно" насчет того, что российский диктатор не хочет войны со странами-членами Североатлантического альянса и ядерной войны.
"И мы имеем огромное преимущество через силу НАТО", – подытожил он.
3 июня Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 511 130 оккупантов.
- 3 мая глава МИД Британии заявил, что ВСУ имеют право бить по объектам РФ оружием, предоставленным его страной.
- 11 мая Великобритания объявила о крупнейшем пакете военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов, что эквивалентно около $626 млн.
- 22 мая глава Минобороны Британии сообщил, что американская и британская разведки имеют доказательства того, что Китай готовит предоставление России летальной помощи для использования в войне против Украины.
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