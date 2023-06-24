Путін зателефонував Токаєву. Той сказав, що "військовий заколот" Пригожина — внутрішня справа Росії

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв поговорив із диктатором Володимиром Путіним після початку "військового заколоту" терористів групи Вагнера на чолі з Євгеном Пригожиним. Про це повідомили в адміністрації казахського лідера.

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Казахи пишуть, що Путін розповів Токаєву "про ситуацію у країні".

Токаєв же заявив, що "події, що відбуваються — це внутрішня справа Росії".

Також він сказав, що "конституційний порядок та верховенство закону є неодмінною умовою підтримки правопорядку в країні".

Раніше Путін виступив із заявою про "військовий заколот" Пригожина, назвавши його "зрадою Росії" і віддав наказ про "нейтралізацію".

ДОВІДКА. Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин . Увечері 23 червня 2023 року ватажок російської терористичної організації група Вагнера Євгеній Пригожин заявив , що по базі вагнерівців нібито було завдано удару регулярними військами РФ за наказом міністра оборони РФ Сергія Шойгу та начальника його Генштабу Валерія Герасімова. МО РФ назвало це провокацією . Пригожин звернувся до армії РФ, закликав "не чинити опір", а у разі опору пригрозив "знищувати негайно". Він не сказав прямо, що піде на Москву "розбиратися". На вулиці деяких міст РФ, близьких до України та баз Вагнера, виїхала військова техніка.

Конфлікт Пригожин vs МО РФ Шойгу триває місяці великої війни, особливо він загострився під час боїв за Бахмут. У травні 2023-го Пригожин влаштував істерику на камеру на тлі десятків тіл окупантів, обматюкавши військове командування РФ.

Пізніше Пригожин заявив, що нібито виведе "вагнерівців" з Бахмута 10 травня, але не зробив цього.

Українська розвідка вважає, що Пригожин, Шойгу та начальник ГШ РФ Герасімов "з'ясовують, хто залишиться винним" у поразці у війні.

Опозиційні росЗМІ пишуть, що у Путіна нібито "не виключають сценарій початку громадянської війни в Росії".

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