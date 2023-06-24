Путин позвонил Токаеву. Тот сказал, что "военный мятеж" Пригожина — внутреннее дело России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поговорил с диктатором Владимиром Путиным после начала "военного мятежа" террористов группы Вагнера во главе с Евгением Пригожиным. Об этом сообщили в администрации казахского лидера.

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Казахи пишут, что Путин рассказал Токаеву "о ситуации в стране".

Токаев же заявил, что "происходящие события — это внутреннее дело России".

Также он сказал, что "конституционный порядок и верховенство закона являются непременным условием поддержания правопорядка в стране".

Ранее Путин выступил с заявлением насчет "военного мятежа" Пригожина, назвав его "предательством и изменой России" и отдал приказ о "нейтрализации".

СПРАВКА. Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин . Вечером 23 июня 2023 года главарь российской террористической организации группа Вагнера Евгений Пригожин заявил , что по базе вагнеровцев якобы был нанесен удар регулярных войск РФ по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу и начальника его Генштаба Валерия Герасимова. МО РФ назвало это провокацией . Пригожин обратился к армии РФ, призвал "не оказывать сопротивление", а в случае сопротивления пригрозил "уничтожать немедленно". Он не сказал прямо, что пойдет на Москву "разбираться". На улицы некоторых городов РФ, близких к Украине и базам Вагнера, выехала военная техника.

Конфликт Пригожин vs МО РФ Шойгу длится месяцы большой войны, особенно он обострился во время боев за Бахмут. В мае 2023-го Пригожин устроил на камеру истерику на фоне десятков тел оккупантов, обматерив военное командование РФ.

Позднее Пригожин заявил, что якобы выведет "вагнеровцев" из Бахмута 10 мая, но не сделал этого.

Украинская разведка считает, что Пригожин, Шойгу и начальник ГШ РФ Герасимов "выясняют, кто останется виноватым" в поражении в войне.

Оппозиционные росСМИ пишут, что у Путина якобы "не исключают сценарий начала гражданской войны в России".

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