В Україні відреагували на поїздку російського диктатора Володимира Путіна до Туркменістану, яка запланована на 11 жовтня. Міністерство закордонних справ нагадало про "воєнні злочини" Путіна та закликало країни не проводити з ним жодних зустрічей.

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"Закликаємо всі країни, які цінують людське життя, міжнародне право та Статут ООН, утримуватися від проведення спільних заходів за участі Путіна, який розв’язав війну в Європі в масштабах, незнаних із часів Другої світової війни, та чиї руки по лікоть у крові", – йдеться в повідомленні.

Путін планує відвідати Туркменістан для участі в міжнародному форумі, який присвячений 300-річчю поета Мактимгули Фрагі. В МЗС зазначили, що сподіваються на те, що влада Туркменістану усвідомлює, що російський диктатор є "воєнним злочинцем", і нагадали, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт через депортацію дітей до РФ. Також нагадали про регулярні обстріли, катування військових, удари по мирних громадянах та цивільній інфраструктурі.

Також українська сторона звертається до всіх держав та міжнародних організацій із закликом, щоб вони доклали максимально зусиль для реалізації Формули миру як "єдиного дієвого шляху" до завершення повномасштабної війни.