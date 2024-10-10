Путин собирается в Туркменистан. В МИД призвали страны отказаться от встреч с диктатором
В Украине отреагировали на поездку российского диктатора Владимира Путина в Туркменистан, запланированную на 11 октября. Министерство иностранных дел напомнило о "военных преступлениях" Путина и призвало страны не проводить с ним никаких встреч.
"Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, развязавшего войну в Европе в масштабах, неизвестныхзнакомых со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови", – говорится в сообщении.
Путин планирует посетить Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию поэта Магтимгулы Фраги. В МИД отметили, что надеются на то, что власти Туркменистана осознают, что российский диктатор является "военным преступником" и напомнили, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест из-за депортации детей в РФ. Также напомнили о регулярных обстрелах, пытках военных, ударах по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.
Также украинская сторона обращается ко всем государствам и международным организациям с призывом, чтобы они приложили максимально усилия для реализации Формулы мира как "единого действенного пути" к завершению полномасштабной войны.
- 12 сентября МИД объявил демарш Монголии за то, что страна приняла Путина и отказалась арестовывать его.
- 8 октября в МИД обратились к иностранным наемникам, которых вербует Россия. Им напомнили, что для РФ они "пушечное мясо" и призвали сдаться в плен.
- 10 октября МИД осудил высказывания представителя правящей партии Грузии и заявил, что они спекулируют на украинском горе.