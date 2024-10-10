В Украине отреагировали на поездку российского диктатора Владимира Путина в Туркменистан, запланированную на 11 октября. Министерство иностранных дел напомнило о "военных преступлениях" Путина и призвало страны не проводить с ним никаких встреч.

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"Призываем все страны, которые ценят человеческую жизнь, международное право и Устав ООН, воздерживаться от проведения совместных мероприятий с участием Путина, развязавшего войну в Европе в масштабах, неизвестныхзнакомых со времен Второй мировой войны, и чьи руки по локоть в крови", – говорится в сообщении.

Путин планирует посетить Туркменистан для участия в международном форуме, посвященном 300-летию поэта Магтимгулы Фраги. В МИД отметили, что надеются на то, что власти Туркменистана осознают, что российский диктатор является "военным преступником" и напомнили, что Международный уголовный суд выдал ордер на его арест из-за депортации детей в РФ. Также напомнили о регулярных обстрелах, пытках военных, ударах по мирным гражданам и гражданской инфраструктуре.

Также украинская сторона обращается ко всем государствам и международным организациям с призывом, чтобы они приложили максимально усилия для реализации Формулы мира как "единого действенного пути" к завершению полномасштабной войны.