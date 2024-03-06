Путін звинуватив США в "хитрощах та лицемірстві". Держдеп: Це його власні прорахунки та провал

Міллер заявив, що йому нема чого сказати про початок стратегічного діалогу з Росією

Володимир Путін (Фото: EPA)

Диктатор Володимир Путін звинуватив США у "хитрощах та лицемірстві" в контексті відновлення діалогу про стратегічну стабільність. Спікер Державного департаменту Метью Міллер заявив, що Росія зіткнулася зі стратегічним провалом в Україні.

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За його словами, йому нема чого сказати про стратегічний діалог із Росією, проте варто згадати стратегічний провал Кремля у війні проти України.

"Тому є дві причини. Номер один – це втрати, яких українські військові зазнали через свою самовідданість і хоробрість у відсічі російської агресії, по-друге, міжнародна коаліція, яку США зібрали для підтримки України та притягнення Росії до відповідальності", – сказав Міллер.

Він зазначив, що проблеми РФ викликані власними прорахунками Путіна та його байдужістю до десятків тисяч російських солдатів, яких він відправив на смерть.

Раніше Путін заявив, що США "лицемірно" закликають Москву відновити діалог про стратегічну стабільність, коли Вашингтон "робить усе можливе для стратегічної поразки Росії в Україні".

14 лютого 2024 року президент США Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно поставити на голосування законопроєкт про допомогу для України.

Затримка у військовій допомозі Україні з боку США може призвести до того, що держави Європи збільшать обсяги військової підтримки шляхом закупівлі американського озброєння.

26 лютого президент Зеленський заявив, що Джонсон обіцяв йому, що зробить "все можливе" для надання допомоги Україні.

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