Путін знову погрожує НАТО ядерною війною. У США дали зрозуміти, що це просто пропаганда

Міллер заявив, що подібна риторика "безвідповідальна та недоречна" для ядерної держави

Володимир Путін (Фото: EPA)

У Державному департаменті США заявили, що Росія не має наміру застосовувати ядерну зброю, попри нещодавні погрози диктатора Володимира Путіна на адресу НАТО. Про це на брифінгу повідомив речник Держдепу Метью Міллер.

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За його словами, подібна риторика "безвідповідальна та недоречна для ядерної держави й несумісна з тим, як будь-яка ядерна держава має публічно говорити про використання такої зброї".

Він зазначив, що США не вбачають причини змінювати позицію своїх ядерних сил.

"І я б просто зазначив, як я завжди наголошую, як ясно дав зрозуміти президент, ми не відправляємо солдатів в Україну", – заявив Міллер.

Раніше Путін погрожував світові ядерною війною, якщо країни НАТО відправлять свої війська до України.

Путін неодноразово лякав президента США Джо Байдена ескалацією та ядерною зброєю — це є головною причиною, чому Вашингтон нерішуче поводиться у питанні допомоги Україні, заявив колишній посол США в Україні Джон Гербст в інтерв'ю LIGA.net.

Минулого року російська пропагандистка Маргарита Сімоньян говорила, що Росія може вчинити ядерний вибух над Сибіром, після чого світ повернеться до 1993 року. "Ядерної зими не буде, і ніхто не помре від онкології, зате з ладу буде виведена вся радіоелектроніка і всі супутники. Ми повернемося до якогось 1993 року — з проводовими телефонами".

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що ядерна зброя, яку Росія, за словами США, планує запустити у космос, насправді не є ядерною зброєю.

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