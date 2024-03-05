Путин снова угрожает НАТО ядерной войной. В США дали понять, что это просто пропаганда

Миллер заявил, что подобная риторика "безответственна и неуместна" для ядерного государства

Владимир Путин (Фото: EPA)

В Государственном департаменте США заявили, что Россия не собирается применять ядерное оружие, несмотря на недавние угрозы диктатора Владимира Путина в адрес НАТО. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Мэтью Миллер.

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По его словам, подобная риторика "безответственна и неуместна для ядерной державы и несовместима с тем, как любая ядерная держава должна публично говорить об использовании такого оружия".

Он отметил, что США не видят причину менять позицию своих ядерных сил.

"И я бы просто отметил, как я всегда отмечаю, как ясно дал понять президент, мы не отправляем солдат в Украину", — заявил Миллер.

Ранее Путин угрожал миру ядерной войной, если страны НАТО отправят свои войска в Украину.

Путин неоднократно пугал президента США Джо Байдена эскалацией и ядерным оружием — это является главной причиной, почему Вашингтон нерешительно ведет себя в вопросе помощи Украине, заявил бывший посол США в Украине Джон Хербст в интервью LIGA.net.

В прошлом году российская пропагандистка Маргарита Симоньян говорила, что Россия может совершить ядерный взрыв над Сибирью, после чего мир вернется в 1993 год. "Ядерной зимы не будет, и никто не умрет от онкологии, зато из строя будет выведена вся радиоэлектроника и все спутники. Мы вернемся в какой-то 1993 год — с проводными телефонами".

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что ядерное оружие, которое Россия, по словам США, планирует запустить в космос, на самом деле не является ядерным оружием.

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