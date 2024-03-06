Путин обвинил США в "хитрости и лицемерии". Госдеп: Это его собственные просчеты и провал

Миллер заявил, что ему нечего сказать о начале стратегического диалога с Россией

Владимир Путин (Фото: EPA)

Диктатор Владимир Путин обвинил США в "хитрости и лицемерии" в контексте возобновления диалога о стратегической стабильности. Спикер Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что Россия столкнулась со стратегическим провалом в Украине.

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По его словам, ему нечего сказать о стратегическом диалоге с Россией, однако стоит упомянуть стратегический провал Кремля в войне против Украины.

"Тому есть две причины. Номер один – это издержки, которые украинские военные понесли из-за своей самоотверженности и храбрости в отражении российской агрессии, во-вторых, международная коалиция, которую США собрали для поддержки Украины и привлечения России к ответственности", — сказал Миллер.

Он отметил, что проблемы РФ вызваны собственными просчетами Путина и его безразличием к десяткам тысяч российских солдат, которых он отправил на смерть.

Ранее Путин заявил, что США "лицемерно" призывают Москву возобновить диалог о стратегической стабильности, когда Вашингтон "делает все возможное для стратегического поражения России в Украине".

14 февраля 2024 года президент США Байден призвал спикера Палаты представителей Джонсона немедленно поставить на голосование законопроект о помощи для Украины.

Задержка в военной помощи Украине со стороны США может привести к тому, что государства Европы увеличат объемы военной поддержки за счет закупки американского вооружения.

26 февраля президент Зеленский заявил, что Джонсон обещал ему, что сделает "все возможное" для предоставления помощи Украине.

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