П'ять головних новин світу та України на 19:00 18 червня

1. ЗСУ за добу знищили два ударні вертольоти Ка-52 та 12 безпілотників. На рахунку ППО – два вертольоти Ка-52, чотири дрони Shahed-136/131, один "Ланцет" та сім розвідувальних безпілотників оперативно-тактичного рівня типів "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, Supercam.

2. Столтенберг розповів, чого чекати від саміту НАТО: буде програма підтримки України. На Вільнюському саміті альянсу 11-12 липня буде прийнято пакет допомоги, покликаний протягом кількох років наблизити Україну до стандартів НАТО. "Майбутнє України – в НАТО, але зараз пріоритетом для України є збереження суверенної та незалежної держави – інакше немає можливості обговорювати членство", – сказав Столтенберг.

3. У Кремлі заявили про виконання однієї з цілей війни. Глава МЗС України відреагував. Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що за потреби Кремль навіть поразку у війні продасть росіянам як перемогу. Такий висновок він зробив на основі того, що прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Росія вже "впоралася із завданням "демілітаризації" України".

4. ЗСУ ще не починали, йде лише підготовка до наступу – голова розвідки Естонії. Сили оборони України поки що продовжують підготовку до наступу, сказав на брифінгу голова розвідцентру Естонських сил оборони полковник Марго Гросберг.

5. Абрамович не підписує угоду про передачу Україні $2,9 млрд від "Челсі" – Daily Mail. Російський підсанкційний олігарх Роман Абрамович не підписує угоду про виділення 2,3 млрд фунтів, які він отримав від продажу "Челсі", благодійному фонду для жертв російської війни проти України. Абрамович хоче, щоб частина грошей пішла "росіянам, що постраждали від війни", але ні британський уряд, ні Європейська комісія на такий крок не погодяться, поки проти Росії діють санкції.

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