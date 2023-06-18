Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 18 июня

1. ВСУ за сутки уничтожили два ударных вертолета Ка-52 и 12 беспилотников. На счету ПВО – два вертолета Ка-52, четыре дрона Shahed-136/131, один "Ланцет" и семь разведывательных беспилотников оперативно-тактического уровня типов "Орлан-10", "Орлан-30", Zala, Supercam.

2. Столтенберг рассказал, чего ждать от саммита НАТО: будет программа поддержки Украины. На Вильнюсском саммите альянса 11-12 июля будет принят пакет помощи, призванный в течение нескольких лет приблизить Украину к стандартам НАТО. "Будущее Украины – в НАТО, но сейчас приоритетом для Украины является сохранение суверенного и независимого государства – иначе нет возможности обсуждать членство", – сказал Столтенберг.

3. В Кремле заявили о выполнении одной из целей войны. Глава МИД Украины отреагировал. Глава МИД Дмитрий Кулеба считает, что при необходимости Кремль даже поражение в войне продаст россиянам как победу. Такой вывод он сделал на основе того, что пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Россия уже "справилась с задачей "демилитаризации" Украины".

4. ВСУ еще не начинали, идет только подготовка к наступлению – глава разведки Эстонии. Силы обороны Украины пока продолжают подготовку к наступлению, сказал на брифинге глава разведцентра Эстонских сил обороны полковник Марго Гросберг.

5. Абрамович не подписывает сделку о передаче Украине $2,9 млрд от "Челси" – Daily Mail. Российский подсанкционный олигарх Роман Абрамович не подписывает соглашение о выделении 2,3 млрд фунтов, которые он выручил от продажи "Челси", благотворительному фонду для жертв российской войны против Украины. Абрамович хочет, чтобы часть денег пошла "пострадавшим от войны россиянам", но ни британское правительство, ни Европейская комиссия на такой шаг не согласятся, пока против России действуют санкции.

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