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П'ять головних новин світу та України на 19:00 18 травня

Этот материал также доступен на русском
18.05.2023, 19:00
П'ять головних новин світу та України на 19:00 18 травня - Фото
Збита крилата ракета (Фото: Telegram Андрія Нєбитова)

1. РАКЕТНИЙ УДАР ПО УКРАЇНІ. ППО ЗНИЩИЛИ 29 З 30 КРИЛАТИХ РАКЕТ. У ніч на 18 травня окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак по Україні з різних напрямків. Росіяни випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування: 22 крилатих ракети Х-101/Х-555, шість крилатих ракет "Калібр", а також дві крилатих ракети "Іскандер-К". Українські захисники збили 29 крилатих ракет. (докладніше)

2. СИЛИ ОБОРОНИ ПОСУНУЛИСЬ ДО 1700 МЕТРІВ НА БАХМУТСЬКОМУ НАПРЯМКУ. Українські захисники продовжили просування на флангах у Бахмуті та зайшли на відстань від 150 до 1700 метрів за добу. (докладніше)

3. Є ЗГОДА ВИЩОЇ РАДИ ПРАВОСУДДЯ НА ТРИМАННЯ КНЯЗЄВА ПІД ВАРТОЮ. Вища рада правосуддя дала дозвіл на утримання під вартою ексглави Верховного Суду Всеволода Князєва. У нього забрали паспорти. (докладніше)

4. НІМЕЦЬКА LEICA ПРОДАВАЛА РОСІЇ БІНОКЛІ Й ПРИЦІЛИ ВЖЕ ПІД ЧАС ВЕЛИКОЇ ВІЙНИ – THE INSIDER. З травня до квітня 2023 року російські імпортери оформили 24 декларації на продукцію Leica Geosystems AG, завозячи її через китайських та турецьких посередників. (докладніше)

5. НАТО НА САМІТІ У ВІЛЬНЮСІ ПЛАНУЄ УХВАЛИТИ СЕКРЕТНІ ВІЙСЬКОВІ ПЛАНИ НА ВИПАДОК ВІЙНИ З РОСІЄЮ. Лідери НАТО мають схвалити "тисячі сторінок" секретних військових планів, у яких вперше з часів холодної війни буде описано реакцію на атаку Росії. (докладніше)

Наталія Медведєва
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