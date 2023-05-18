Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 18 мая

1. РАКЕТНЫЙ УДАР ПО УКРАИНЕ. ПВО УНИЧТОЖИЛИ 29 ИЗ 30 КРЫЛАТЫХ РАКЕТ. В ночь на 18 мая оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по Украине по разным направлениям. Россияне выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования: 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555, шесть крылатых ракет "Калибр", а также две крылатые ракеты "Искандер-К". Украинские защитники сбили 29 крылатых ракет. (подробнее)

2. СИЛЫ ОБОРОНЫ ПРОДВИНУЛИСЬ ДО 1700 МЕТРОВ НА БАХМУТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ. Украинские защитники продолжили продвижение на флангах в Бахмуте и зашли на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки. (подробнее)

3. ЕСТЬ СОГЛАСИЕ ВСП НА СОДЕРЖАНИЕ КНЯЗЕВА ПОД СТРАЖЕЙ. Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. У него забрали паспорта. (подробнее)

4. НЕМЕЦКАЯ LEICA ПРОДАВАЛА РОССИИ БИНОКЛИ И ПРИЦЕЛЫ УЖЕ ВО ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ – THE INSIDER. С мая по апрель 2023 года российские импортеры оформили 24 декларации на продукцию Leica Geosystems AG, завозя ее через китайских и турецких посредников.(подробнее)

5. НАТО НА САММИТЕ В ВИЛЬНЮСЕ ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ СЕКРЕТНЫЕ ВОЕННЫЕ ПЛАНЫ НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ. Лидеры НАТО должны одобрить "тысячи страниц" секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет описана реакция на атаку России. (подробнее)

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