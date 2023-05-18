UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 18 мая

Цей матеріал також доступний українською
18.05.2023, 19:00
Пять главных новостей мира и Украины на 19:00 18 мая - Фото
Сбитая крылатая ракета (Фото: Telegram Андрея Небытова)

1. РАКЕТНЫЙ УДАР ПО УКРАИНЕ. ПВО УНИЧТОЖИЛИ 29 ИЗ 30 КРЫЛАТЫХ РАКЕТ. В ночь на 18 мая оккупанты совершили несколько волн ракетных атак по Украине по разным направлениям. Россияне выпустили 30 крылатых ракет морского, воздушного и наземного базирования: 22 крылатые ракеты Х-101/Х-555, шесть крылатых ракет "Калибр", а также две крылатые ракеты "Искандер-К". Украинские защитники сбили 29 крылатых ракет. (подробнее)

2. СИЛЫ ОБОРОНЫ ПРОДВИНУЛИСЬ ДО 1700 МЕТРОВ НА БАХМУТСКОМ НАПРАВЛЕНИИ. Украинские защитники продолжили продвижение на флангах в Бахмуте и зашли на расстояние от 150 до 1700 метров за сутки. (подробнее)

3. ЕСТЬ СОГЛАСИЕ ВСП НА СОДЕРЖАНИЕ КНЯЗЕВА ПОД СТРАЖЕЙ. Высший совет правосудия дал разрешение на содержание под стражей экс-главы Верховного Суда Всеволода Князева. У него забрали паспорта. (подробнее)

4. НЕМЕЦКАЯ LEICA ПРОДАВАЛА РОССИИ БИНОКЛИ И ПРИЦЕЛЫ УЖЕ ВО ВРЕМЯ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ – THE INSIDER. С мая по апрель 2023 года российские импортеры оформили 24 декларации на продукцию Leica Geosystems AG, завозя ее через китайских и турецких посредников.(подробнее)

5. НАТО НА САММИТЕ В ВИЛЬНЮСЕ ХОЧЕТ ПРИНЯТЬ СЕКРЕТНЫЕ ВОЕННЫЕ ПЛАНЫ НА СЛУЧАЙ ВОЙНЫ С РОССИЕЙ. Лидеры НАТО должны одобрить "тысячи страниц" секретных военных планов, в которых впервые со времен холодной войны будет описана реакция на атаку России. (подробнее)

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
главное за день
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 