П'ять головних новин світу та України на 19:30 21 травня

1. Зеленський виступив на саміті G7: Ми показали, на що здатна демократія

Президент Володимир Зеленський вперше особисто виступив на сесії саміту Великої сімки та України, подякував лідерам G7 за допомогу, надану Україні, та заявив про силу демократичних країн, коли вони об'єднані.



"Кожен, хто може захотіти агресії проти демократичної країни, бачить, якою буде відповідь. І чим більше ми з вами співпрацюємо, тим менша ймовірність, що хтось ще у світі піде шаленим шляхом Росії", – сказав він.

2. Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $375 млн: що у списку

Президент США Джо Байден оголосив про виділення Україні нового пакету військової допомоги на $375 млн. До нього увійшли, крім іншого, додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, протитанкові керовані ракети TOW, протитанкові системи Javelin та AT-4.

3. Байден офіційно оголосив: США тренуватимуть українських льотчиків для F-16

"США разом із союзниками та партнерами розпочнуть тренування українських льотчиків для винищувачів четвертого покоління, включно з F-16", – повідомив Байден на пресконференції після саміту G7 у Японії.

4. Генерал Сирський: Оборона Бахмута не втрачає актуальності, ЗСУ беруть місто у півкільце

Хоча Сили оборони зараз контролюють "незначну частину Бахмута", значення його оборони не падає, оскільки ЗСУ близькі до того, щоб взяти місто в тактичне оточення, заявив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

5. Гутерріш: Нинішня Рада безпеки ООН не відповідає вимогам часу, потрібні реформи

Назріла необхідність реформувати як Раду Безпеки ООН, так і Бреттон-Вудську фінансову систему, щоб зробити їх відповідними до "реалій сьогоднішнього світу", заявив на пресконференції в Хіросімі генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

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