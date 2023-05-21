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Пять главных новостей мира и Украины на 19:30 21 мая

Цей матеріал також доступний українською
21.05.2023, 19:30
Пять главных новостей мира и Украины на 19:30 21 мая - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото - пресс-служба ОП)

1. Зеленский выступил на саммите G7: Мы показали, на что способна демократия

Президент Владимир Зеленский впервые лично выступил на сессии саммита Большой семерки и Украины, поблагодарил лидеров G7 за помощь, оказанную Украине, и заявил о силе демократических стран, когда они объединены.

"Каждый, кто может захотеть агрессии против демократической страны, видит, каким будет ответ. И чем больше мы с вами сотрудничаем, тем меньше вероятность, что кто-то еще в мире пойдет безумным путем России", – сказал он.

2. Байден объявил о новом пакете военной помощи Украине на $375 млн: что в списке

Президент США Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на $375 млн. В него вошли, помимо прочего, дополнительные боеприпасы для HIMARS, артиллерийские снаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW, противотанковые системы Javelin и AT-4.

3. Байден официально объявил: США будут тренировать украинских летчиков для F-16

"США вместе с союзниками и партнерами начнут тренировки украинских летчиков для истребителей четвертого поколения, включая F-16", – сообщил Байден на пресс-конференции после саммита G7 в Японии.

4. Генерал Сырский: Оборона Бахмута не теряет актуальности, ВСУ берут город в полукольцо

Хотя Силы обороны контролируют сейчас "незначительную часть Бахмута", значение его обороны не падает, поскольку ВСУ близки к тому, чтобы взять город в тактическое окружение, заявил командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

5. Гутерриш: Нынешний Совет безопасности ООН не отвечает требованиям времени, нужны реформы

Назрела необходимость реформировать как Совет Безопасности ООН, так Бреттон-Вудскую финансовую систему, чтобы привести их в соответствие с "реалиями сегодняшнего мира", завил на пресс-конференции в Хиросиме генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

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Сергей Бережной
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