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П'ять головних новин України та світу на 19:00 2 серпня

Этот материал также доступен на русском
02.08.2023, 19:00
П'ять головних новин України та світу на 19:00 2 серпня - Фото
Зіпсоване Росією зерно в Ізмаїлі (Фото: Одеська обласна прокуратура)

1. Масована атака дронів на Ізмаїл. У ніч проти 2 серпня армія Росії запустила групи дронів Shahed по різних областях України. Було атаковано Ізмаїл на півдні Одеської області. Удари росіян припали по елеватору та зерносховищу, серйозні руйнування зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі. Росія зіпсувала 40 000 тонн зерна. (докладніше)

2. FPV-дрон-камікадзе офіційно взято на озброєння до ЗСУ. Міністр оборони Олексій Резніков показав FPV-дрон-камікадзе без боєприпасу, який офіційно взято в експлуатацію у ЗСУ. За словами Резнікова, це "десята модель" із "переконливими ТТХ", яка пройшла всі необхідні процедури, після чого він підписав наказ на запуск дрона у виробництво. (докладніше)

3. Вибух у Гвардійському під Сімферополем. Вранці у селищі міського типу Гвардійське на північ від Сімферополя у тимчасово окупованому росіянами Криму пролунав вибух. (докладніше)

4. Схвалене Болгарією надання Україні сотні БТРів очікується у вересні. Передбачається, що надання Україні близько 100 болгарських бронетранспортерів відбудеться вже у вересні 2023 року. (докладніше)

5. Fitch вперше погіршило кредитний рейтинг США. Агентство Fitch 1 серпня погіршило довгостроковий рейтинг дефолту емітента США – з "AAA" до "AA+". Причини такого рішення – погіршення бюджетних показників та зростання державного боргу. (докладніше)

Наталія Медведєва
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