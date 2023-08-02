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Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 августа

Цей матеріал також доступний українською
02.08.2023, 19:00
Пять главных новостей Украины и мира на 19:00 2 августа - Фото
Испорченное Россией зерно в Измаиле (Фото: Одесская областная прокуратура)

1. Массированная атака дронов на Измаил. В ночь на 2 августа армия России запустила группы дронов Shahed по разным областям Украины. Был атакован Измаил на юге Одесской области. Удары россиян пришлись по элеватору и зернохранилищу, серьезные разрушения получили многоэтажные административные здания. Россия испортила 40 000 тонн зерна. (подробнее)

2. FPV-дрон-камикадзе официально взят на вооружение в ВСУ. Министр обороны Алексей Резников показал FPV-дрон-камикадзе без боеприпаса, который официально взят в эксплуатацию в ВСУ. По словам Резникова, это "десятая модель" с "убедительными ТТХ", которая прошла все необходимые процедуры, после чего он подписал приказ на запуск дрона в производство. (подробнее)

3. Взрыв в Гвардейском под Симферополем. Утром в поселке городского типа Гвардейское на север от Симферополя во временно оккупированном россиянами Крыму прогремел взрыв. (подробнее)

4. Одобренная Болгарией передача Украине сотни БТРов ожидается в сентябре. Ожидается, что передача Украине около 100 болгарских бронетранспортеров состоится уже в сентябре 2023 года. (подробнее)

5. Fitch впервые ухудшило кредитный рейтинг США. Агентство Fitch 1 августа ухудшило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента США – с "AAA" до "AA+". Причины такого решения – ухудшение бюджетных показателей и рост государственного долга. (подробнее)

Наталья Медведева
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