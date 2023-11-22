"Питання подальшого виживання і розвитку": Данілов розповів про Стратегію морської безпеки
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що мета Стратегії морської безпеки — зробити Україну морською державою, оскільки це питання "подальшого виживання і розвитку". Командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа зазначив, що ЗСУ підтримують документ. Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки й оборони України (РНБО).
У матеріалі зазначили, що секретар РНБО Олексій Данілов акцентував на тому, що цей проєкт передбачає амбітну ціль – зробити Україну морською державою, адже це "питання нашого подальшого виживання і розвитку".
Він зауважив, що проєкт документа було розглянуто та ухвалено на засіданні РНБО України у 2022 році, за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ, повідомили у відомстві.
Данілов підкреслив, що проєкт Стратегії охоплює різні аспекти життя країни, зокрема економіку, безпеку, довкілля та міжнародні відносини.
За словами керівника управління стратегічних розробок Сергія Кандаурова, у документі йдеться про:
→ нарощування спроможностей ЗСУ для стримування збройної агресії проти України з морських та річкових напрямків;
→ будівництво збалансованих Військово-Морських сил з усіма родами сил;
→ нарощування спроможностей сил безпеки й сил оборони шляхом оснащення морськими безекіпажними апаратами.
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Пресслужба зазначила, що у документі вперше поставлено кілька завдань. Серед них:
→ створення умов для регулярної присутності сил НАТО в Азово-Чорноморському регіоні;
→ використання всіх можливих міжнародно-правових механізмів задля реалізації повної заборони РФ мати військово-морські сили, військові кораблі в Азово-Чорноморському басейні.
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Як зазначила пресслужба, учасники засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки проєкту Стратегії морської безпеки України узгодили напрацьований проєкт документа. Найближчим часом його планують передати президентові Зеленському для винесення на розгляд РНБО.
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