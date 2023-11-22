"Питання подальшого виживання і розвитку": Данілов розповів про Стратегію морської безпеки

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що мета Стратегії морської безпеки — зробити Україну морською державою, оскільки це питання "подальшого виживання і розвитку". Командувач ВМС ЗС України віцеадмірал Олексій Неїжпапа зазначив, що ЗСУ підтримують документ. Про це повідомила пресслужба Ради національної безпеки й оборони України (РНБО).

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

У матеріалі зазначили, що секретар РНБО Олексій Данілов акцентував на тому, що цей проєкт передбачає амбітну ціль – зробити Україну морською державою, адже це "питання нашого подальшого виживання і розвитку".

Він зауважив, що проєкт документа було розглянуто та ухвалено на засіданні РНБО України у 2022 році, за два тижні до повномасштабного вторгнення РФ, повідомили у відомстві.

Данілов підкреслив, що проєкт Стратегії охоплює різні аспекти життя країни, зокрема економіку, безпеку, довкілля та міжнародні відносини.

За словами керівника управління стратегічних розробок Сергія Кандаурова, у документі йдеться про:

→ нарощування спроможностей ЗСУ для стримування збройної агресії проти України з морських та річкових напрямків;

→ будівництво збалансованих Військово-Морських сил з усіма родами сил;

→ нарощування спроможностей сил безпеки й сил оборони шляхом оснащення морськими безекіпажними апаратами.

Читайте також: Три країни НАТО домовляються про розмінування Чорного моря – Bloomberg

Пресслужба зазначила, що у документі вперше поставлено кілька завдань. Серед них:

→ створення умов для регулярної присутності сил НАТО в Азово-Чорноморському регіоні;

→ використання всіх можливих міжнародно-правових механізмів задля реалізації повної заборони РФ мати військово-морські сили, військові кораблі в Азово-Чорноморському басейні.

Читайте також: Росія ризикує війною з НАТО в Чорному морі через перехоплення кораблів – ексадмірал Ставрідіс

Як зазначила пресслужба, учасники засідання міжвідомчої робочої групи з підготовки проєкту Стратегії морської безпеки України узгодили напрацьований проєкт документа. Найближчим часом його планують передати президентові Зеленському для винесення на розгляд РНБО.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну МЗС заявило, що Росія використовує морські міни як безконтрольні дрейфувальні боєприпаси, і саме такі міни були виявлені 26-28 березня 2022 року біля узбережжя Туреччини та Румунії.

У липні 2022 року біля берегів Болгарії теплохід під ліберійським прапором виявив морську міну. За кілька днів морську міну, що дрейфувала, виявили на відстані приблизно двох морських миль від узбережжя Румунії.

20 вересня 2023 року влада Румунії повідомила про порятунок екіпажу вантажного судна Seama. Екіпаж заявляв, що судно натрапило на морську міну.

12 жовтня Туреччина, Румунія та Болгарія домовилися про створення "тристоронньої ініціативи" для спільної боротьби з морськими мінами у Чорному морі.

17 листопада балкер Georgia S із вантажем зерна отримав легкі пошкодження невдовзі після виходу з порту "Південний". Імовірною причиною аварії була морська міна, повідомляє Reuters.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.