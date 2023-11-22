"Вопрос дальнейшего выживания": Данилов рассказал о Стратегии морской безопасности

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что цель Стратегии морской безопасности — сделать Украину морским государством, поскольку это вопрос "дальнейшего выживания и развития". Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что ВСУ поддерживают документ. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).

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В материале отметили, что секретарь СНБО Алексей Данилов акцентировал внимание на том, что этот проект предусматривает амбициозную цель – сделать Украину морским государством, ведь это "вопрос нашего дальнейшего выживания и развития".

Он отметил, что проект документа был рассмотрен и принят на заседании СНБО Украины в 2022 году, за две недели до полномасштабного вторжения РФ, сообщили в ведомстве.

Данилов подчеркнул, что проект Стратегии охватывает разные аспекты жизни страны, включая экономику, безопасность, окружающую среду и международные отношения.

По словам руководителя управления стратегических разработок Сергея Кандаурова, в документе говорится:

→ наращивание способностей ВСУ для сдерживания вооруженной агрессии против Украины по морским и речным направлениям;

→ строительство сбалансированных Военно-Морских сил со всеми родами сил;

→ наращивание возможностей сил безопасности и сил обороны путем оснащения безэкипажными морскими аппаратами.

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Пресс-служба отметила, что в документе впервые поставлено несколько задач. Среди них:

→ создание условий для регулярного присутствия сил НАТО в Азово-Черноморском регионе;

→ использование всех возможных международно-правовых механизмов для реализации полного запрета РФ на военно-морские силы, военные корабли в Азово-Черноморском бассейне.

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Как отметила пресс-служба, участники заседания межведомственной рабочей группы по подготовке проекта Стратегии морской безопасности Украины согласовали наработанный проект документа. В ближайшее время его планируют передать президенту Зеленскому для вынесения на рассмотрение СНБО.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину МИД заявил, что Россия использует морские мины в качестве бесконтрольных дрейфовальных боеприпасов, и именно такие мины были обнаружены 26-28 марта 2022 года у побережья Турции и Румынии.

В июле 2022 года у берегов Болгарии теплоход под либерийским флагом обнаружил морскую мину. За несколько дней дрейфующую морскую мину обнаружили на расстоянии примерно двух морских миль от побережья Румынии.

20 сентября 2023 года власти Румынии сообщили о спасении экипажа грузового судна Seama. Экипаж заявлял, что судно наткнулось на морскую мину.

12 октября Турция, Румыния и Болгария договорились о создании "трехсторонней инициативы" для совместной борьбы с морскими минами в Черном море.

17 ноября балкер Georgia S с грузом зерна получил легкие повреждения вскоре после выхода из порта "Южный". Вероятной причиной аварии была морская мина, сообщает Reuters.

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