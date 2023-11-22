"Вопрос дальнейшего выживания": Данилов рассказал о Стратегии морской безопасности
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что цель Стратегии морской безопасности — сделать Украину морским государством, поскольку это вопрос "дальнейшего выживания и развития". Командующий ВМС ВС Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа отметил, что ВСУ поддерживают документ. Об этом сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).
В материале отметили, что секретарь СНБО Алексей Данилов акцентировал внимание на том, что этот проект предусматривает амбициозную цель – сделать Украину морским государством, ведь это "вопрос нашего дальнейшего выживания и развития".
Он отметил, что проект документа был рассмотрен и принят на заседании СНБО Украины в 2022 году, за две недели до полномасштабного вторжения РФ, сообщили в ведомстве.
Данилов подчеркнул, что проект Стратегии охватывает разные аспекты жизни страны, включая экономику, безопасность, окружающую среду и международные отношения.
По словам руководителя управления стратегических разработок Сергея Кандаурова, в документе говорится:
→ наращивание способностей ВСУ для сдерживания вооруженной агрессии против Украины по морским и речным направлениям;
→ строительство сбалансированных Военно-Морских сил со всеми родами сил;
→ наращивание возможностей сил безопасности и сил обороны путем оснащения безэкипажными морскими аппаратами.
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Пресс-служба отметила, что в документе впервые поставлено несколько задач. Среди них:
→ создание условий для регулярного присутствия сил НАТО в Азово-Черноморском регионе;
→ использование всех возможных международно-правовых механизмов для реализации полного запрета РФ на военно-морские силы, военные корабли в Азово-Черноморском бассейне.
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Как отметила пресс-служба, участники заседания межведомственной рабочей группы по подготовке проекта Стратегии морской безопасности Украины согласовали наработанный проект документа. В ближайшее время его планируют передать президенту Зеленскому для вынесения на рассмотрение СНБО.
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