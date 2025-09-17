Рада ратифікувала угоду про 100-річне партнерство України та Британії

Кір Стармер та Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Верховна Рада ухвалила закон України про ратифікацію угоди про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії. Про це йдеться в повідомленні ВР.

Як повідомив нардеп від Голосу Ярослав Железняк, "за" проголосували 295 парламентарів.

Зазначається, що закон закріплює нову довгострокову рамку двосторонньої співпраці, яка торкається безпеки, оборони, економіки, науки, технологій і культурних зв’язків.

Угода про 100-річну співпрацю була підписана президентом Володимиром Зеленським та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером 16 січня 2025 року. Вона передбачає суттєве посилення військової підтримки: Британія зобов’язується щороку надавати Україні військову допомогу на суму не менше 3,6 млрд фунтів стерлінгів до фінансового року 2030-2031, а після – за потреби.

Це передбачає навчання українських військових, підтримку пілотів, постачання військової авіації, розширену співпрацю у виробництві оборонної продукції, дронах, артилерії, а також залучення до форматів спільної експедиційної взаємодії, як-от Joint Expeditionary Force.

Окрім оборонного компонента, угода містить зобов’язання щодо співпраці в енергетиці, зокрема в галузі зеленої енергетики та критичних мінералів, в технологічному розвитку, наукових дослідженнях, агротехнологіях, виробництві дронів, а також у культурній, освітній та гуманітарній сферах.

"Юридичне ухвалення угоди дасть Україні гарантовані рамки взаємної підтримки на багато років вперед, що має посилити обороноздатність, сприяти технологічному розвитку та економічній стабільності. Окрім цього, документ передбачає чіткі механізми консультацій між сторонами у випадку загрози або агресії та підходів до морської безпеки", – зазначили в Раді.