Рада ратифицировала соглашение о 100-летнем партнерстве Украины и Британии

Кир Стармер и Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Верховная Рада Украины приняла закон Украины о ратификации Соглашения о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии. Об этом говорится в сообщении ВРУ.

Как сообщил нардеп от Голоса Ярослав Железняк, "за" проголосовали 295 парламентариев.

Отмечается, что закон закрепляет новую долгосрочную рамку двустороннего сотрудничества, которая касается безопасности, обороны, экономики, науки, технологий и культурных связей.

Соглашение о 100-летнем сотрудничестве было подписано президентом Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером 16 января 2025 года. Оно предусматривает существенное усиление военной поддержки: Британия обязуется ежегодно предоставлять Украине военную помощь на сумму не менее 3,6 млрд фунтов стерлингов до финансового года 2030-2031, а после – при необходимости.

Это включает обучение украинских военных, поддержку пилотов, поставки военной авиации, расширенное сотрудничество в производстве оборонной продукции, дронах, артиллерии, а также привлечение к форматам совместного экспедиционного взаимодействия, таких как Joint Expeditionary Force.

Кроме оборонного компонента, соглашение содержит обязательства по сотрудничеству в энергетике, в частности в области "зеленой" энергетики и критических минералов, в технологическом развитии, научных исследованиях, агротехнологиях, производстве дронов, а также в культурной, образовательной и гуманитарной сферах.

"Юридическое принятие соглашения даст Украине гарантированные рамки взаимной поддержки на много лет вперед, что должно усилить обороноспособность, способствовать технологическому развитию и экономической стабильности. Кроме этого, документ предусматривает четкие механизмы консультаций между сторонами в случае угрозы или агрессии и подходов к морской безопасности", – отметили в Раде.