RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Рада зробила перший крок до збільшення штату НАБУ. Це вимога на шляху до ЄС

Этот материал также доступен на русском
21.11.2023, 13:22
Рада зробила перший крок до збільшення штату НАБУ. Це вимога на шляху до ЄС - Фото
Фото - НАБУ / СБУ

Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт про збільшення штатної чисельності Національного антикорупційного бюро. Його ухвалення є однією з вимог для вступу України до Євросоюзу.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За ухвалення законопроєкту №10203-1 у першому читанні проголосували 323 депутати.

Законопроєкт передбачає щорічне збільшення штатної чисельності детективів НАБУ.

Наразі штатна чисельність співробітників НАБУ становить 700 осіб. Законопроєктом передбачається поетапне проведення конкурсів на заміщення додаткових вакантних посад:

- у 2024 році – на 100 посад;
– у 2025 році – на 100 посад;
– у 2026 році – на 100 посад.

ДОВІДКА. У рішенні Єврокомісії щодо початку переговорів про вступ до ЄС перераховані чотири вимоги, за яких Україна у березні 2024 року має отримати вже згадане зелене світло.

Для цього Верховна Рада має:

- збільшити штатну чисельність НАБУ;

- виключити із закону про запобігання корупції положення, які обмежують повноваження НАЗК щодо перевірки "вже перевіреного" майна, придбаного декларантами до вступу на держслужбу;

- ухвалити закон(и), щоби втілити рекомендації Венеційської комісії стосовно нацменшин, державної мови, медіа та освіти;

- врегулювати лобіювання "за європейськими стандартами". 

Новина доповнюється

  • Україна набула статусу країни-кандидата на вступ до Євросоюзу 2022 року. Тоді ж Єврокомісія надала Україні план дій, який потрібно виконати для початку переговорів щодо вступу до ЄС.
  • Politico писало, що Євросоюз готується офіційно оголосити про початок переговорів щодо вступу у грудні 2023 року.

Читайте також: Фон дер Ляєн: Україна проводить вражаючі реформи, їхній успіх відкриє вступ до ЄС

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Верховна Рада
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 