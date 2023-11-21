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Рада сделала первый шаг к увеличению штата НАБУ. Это требование на пути к ЕС

Цей матеріал також доступний українською
21.11.2023, 13:22
Рада сделала первый шаг к увеличению штата НАБУ. Это требование на пути к ЕС - Фото
Фото - НАБУ / СБУ

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект об увеличении штатной численности Национального антикоррупционного бюро. Его принятие является одним из требований для вступления Украины в Евросоюз.

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За принятие законопроекта №10203-1 в первом чтении проголосовали 323 депутата. 

Законопроект предусматривает ежегодное увеличение штатной численности детективов НАБУ. 

Сейчас штатная численность сотрудников НАБУ составляет 700 человек. Законопроект предусматривает поэтапное проведение конкурсов на замещение дополнительных вакантных должностей:

- в 2024 году – на 100 должностей;
- в 2025 году – на 100 должностей;
- в 2026 году – на 100 должностей.

Новость дополняется 

  • Украина приобрела статус страны-кандидата на вступление в Евросоюз в 2022 году. Тогда же Еврокомиссия предоставила Украине план действий, который нужно выполнить для начала переговоров по вступлению в ЕС.
  • Politico писало, что Евросоюз готовится официально объявить о начале переговоров по вступлению в декабре 2023 года.

Читайте также: Фон дер Ляйен: Украина проводит впечатляющие реформы, их успех откроет вступление в ЕС

Сергей Бережной
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