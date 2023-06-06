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Зруйнувати Каховську дамбу обстрілами ззовні фізично нереально – Зеленський

Этот материал также доступен на русском
06.06.2023, 15:46
Зруйнувати Каховську дамбу обстрілами ззовні фізично нереально – Зеленський - Фото
Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що підірвати Каховську ГЕС ззовні – обстрілами – "фізично нереально". Станція була замінована російськими окупантами, і саме вони скоїли цей теракт, зазначив президент, звертаючись відеозв'язком до учасників саміту "Бухарестської дев’ятки". Про це йдеться у Telegram-каналі Зеленського.

"На жаль, уже понад рік Росія контролює і дамбу, і всю Каховську ГЕС. Підірвати її якось ззовні – обстрілами – фізично нереально. Вона була замінована. Замінована саме російськими окупантами й підірвана ними", – йдеться у дописі.

За словами президента, "Росія підірвала бомбу масового екологічного ураження".

"Це найбільша рукотворна екологічна катастрофа в Європі за десятки років. Це найбільш небезпечний терорист у світі. І тому поразка Росії – поразка, яку ми все одно забезпечимо, – буде найбільш вагомим внеском у безпеку нашого з вами регіону, нашої Європи та всього світу", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що російський реваншизм підживлює віра Кремля у те, що Європа проявить слабкість.

"Більше жодної слабкості в Європі по відношенню до зла агресії! Більше жодної невизначеності щодо безпекових перспектив у Європі! Кожен наш крок, кожне наше рішення, кожен наш саміт мають посилювати всіх нас у захисті від російського терору. І безперечно, це має забезпечити Вільнюський саміт НАТО", – написав президент.

  • 20 жовтня 2022 року Зеленський у виступі перед Єврорадою заявив, що Україна має інформацію про мінування росіянами дамби та агрегатів на Каховській ГЕС, і окупанти вже "все підготували" для цього теракту.
  • Також про мінування станції повідомляли у ЗСУ, РНБО та ГУР МО.
  • 9 листопада Зеленський попередив російську владу, що якщо вона спробує підірвати Каховську ГЕС, це означатиме оголошення ними війни усьому світу.
  • Вночі 6 червня 2023 року РФ підірвала ГЕС в окупованій Новій Каховці. Оголошено евакуацію. В Росії у руйнуванні дамби звинуватили Україну. 

Читайте також: Каховську ГЕС підірвали окупанти з 205 мотострілецької бригади збройних сил РФ — РНБО

Вадим Ребрина
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Володимир Зеленськийкаховська гес
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