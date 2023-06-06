Разрушить Каховскую дамбу обстрелами извне физически нереально – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что взорвать Каховскую ГЭС извне – обстрелами – "физически нереально". Станция была заминирована российскими оккупантами, и именно они совершили этот теракт, отметил президент, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита "Бухарестской девятки". Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

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"К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими", – говорится в сообщении.

По словам президента, "Россия взорвала бомбу массового экологического поражения".

"Это величайшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. Это самый опасный террорист в мире. И поэтому поражение России – поражение, которое мы все равно обеспечим, – будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российский реваншизм подпитывает вера Кремля в то, что Европа проявит слабость.

"Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И бесспорно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО", – написал президент.

20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.

Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.

9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.

Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину.

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