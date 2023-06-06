UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Разрушить Каховскую дамбу обстрелами извне физически нереально – Зеленский

Цей матеріал також доступний українською
06.06.2023, 15:46
Разрушить Каховскую дамбу обстрелами извне физически нереально – Зеленский - Фото
Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что взорвать Каховскую ГЭС извне – обстрелами – "физически нереально". Станция была заминирована российскими оккупантами, и именно они совершили этот теракт, отметил президент, обращаясь по видеосвязи к участникам саммита "Бухарестской девятки". Об этом говорится в Telegram-канале Зеленского.

"К сожалению, уже больше года Россия контролирует и дамбу, и всю Каховскую ГЭС. Взорвать ее как-то извне – обстрелами – физически нереально. Она была заминирована. Заминирована именно российскими оккупантами и взорвана ими", – говорится в сообщении.

По словам президента, "Россия взорвала бомбу массового экологического поражения".

"Это величайшая рукотворная экологическая катастрофа в Европе за десятки лет. Это самый опасный террорист в мире. И поэтому поражение России – поражение, которое мы все равно обеспечим, – будет наиболее весомым вкладом в безопасность нашего с вами региона, нашей Европы и всего мира", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что российский реваншизм подпитывает вера Кремля в то, что Европа проявит слабость.

"Больше никакой слабости в Европе по отношению ко злу агрессии! Больше никакой неопределенности относительно перспектив безопасности в Европе! Каждый наш шаг, каждое наше решение, каждый наш саммит должны усиливать всех нас в защите от российского террора. И бесспорно, это должен обеспечить Вильнюсский саммит НАТО", – написал президент.

  • 20 октября 2022 года Зеленский в выступлении перед Евросоветом заявил, что у Украины есть информация о минировании россиянами дамбы и агрегатов на Каховской ГЭС, и оккупанты уже "все подготовили" для этого теракта.
  • Также о минировании станции сообщали в ВСУ, СНБО и ГУР МО.
  • 9 ноября Зеленский предупредил российские власти, что если они попытаются взорвать Каховскую ГЭС, это будет означать объявление ими войны всему миру.
  • Ночью 6 июня 2023 года РФ подорвала ГЭС в оккупированной Новой Каховке. Объявлена эвакуация. В России в разрушении дамбы обвинили Украину.

Читайте также: Каховскую ГЭС взорвали оккупанты из 205 мотострелковой бригады вооруженных сил РФ – СНБО

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийкаховская гэс
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 