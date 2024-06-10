Речник Сил оборони півдня спростував, що Україна уразила корабель росіян в Азовському морі

Спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук заявив, що "це новина з майбутнього"

Малий ракетний корабель проєкту "Буян-М" (Фото: ресурси пропагандистів РФ)

Журналісти британського Sky News, посилаючись на неназваних співрозмовників в українських військових колах, написали, що Сили оборони нібито завдали удару по російському десантному кораблю типу "Ропуха" в акваторії Азовського моря 8 червня. Спікер Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук цю інформацію не підтвердив.

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У матеріалі видання йдеться, що українські військові завдали "скоординованого удару" по десантному кораблю росіян увечері 8 червня. За словами анонімного представника Сил оборони, судно нещодавно перемістилося до Азовського моря з Чорного моря.

На прохання прокоментувати дану інформацію Плетенчук сказав: "На жаль, станом на зараз це новини з майбутнього".

Він окреслив, що в акваторії Азовського моря наразі перебувають три великі десантні та три малі ракетні кораблі ворога, зокрема, проєкту "Буян-М".

"Але інформація про ураження поки що не відповідає дійсності", – підсумував спікер.

23 травня 2024 року Плетенчук заявив, що українські військові позбавили російських окупантів носіїв крилатих ракет "Калібр" у Криму, проте ворог ще має подібні кораблі у портах Новоросійська.

У ніч проти 30 травня бійці воєнної розвідки знищили за допомогою надводних дронів Magura V5 два російські катери КС-701 "Тунець". У ГУР заявили, що два катери не підлягають відновленню після ударів, згодом уточнили: було уражено чотири російські катери "Тунець" і два з них – знищено.

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