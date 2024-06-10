Спикер Сил обороны юга опроверг, что Украина поразила корабль россиян в Азовском море

Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что "это новость из будущего"

Малый ракетный корабль проекта "Буян-М" (Фото: ресурсы пропагандистов РФ)

Журналисты британского Sky News, ссылаясь на неназванных собеседников в украинских военных кругах, написали, что Силы обороны якобы нанесли удар по российскому десантному кораблю типа "Рапуха" в акватории Азовского моря 8 июня. Спикер Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук эту информацию не подтвердил.

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В материале издания говорится, что украинские военные нанесли "скоординированный удар" по десантному кораблю россиян вечером 8 июня. По словам анонимного представителя Сил обороны, судно недавно переместилось в Азовское море из Черного моря.

По просьбе прокомментировать данную информацию Плетенчук сказал: "К сожалению, по состоянию на данный момент это новости из будущего".

Он отметил, что в акватории Азовского моря сейчас находятся три больших десантных и три малых ракетных корабля врага, в частности, проекта "Буян-М".

"Но информация о поражении пока не соответствует действительности", – подытожил спикер.

23 мая 2024 года Плетенчук заявил, что украинские военные лишили российских оккупантов носителей крылатых ракет "Калибр" в Крыму, однако враг еще имеет подобные корабли в портах Новороссийска.

В ночь на 30 мая бойцы военной разведки уничтожили с помощью надводных дронов Magura V5 два российских катера КС-701 "Тунец". В ГУР заявили, что два катера не подлежат восстановлению после ударов, впоследствии уточнили: были поражены четыре российских катера "Тунец" и два из них – уничтожены.

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