Reuters: США ведуть переговори з Білоруссю про звільнення щонайменше 100 політв’язнів

Олександр Лукашенко (Фото: ресурс окупантів)

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Білорусь обговорюють можливе звільнення Мінськом щонайменше 100 політичних в'язнів найближчим часом. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на трьох неназваних співрозмовників, ознайомлених з ходом переговорів.

Хоча союзниця Росії вже звільнила десятки ув'язнених кількома хвилями з моменту вступу Трампа на посаду в січні, офіційні особи США хочуть домогтися звільнення понад 100 ув'язнених єдиною угодою, заявили співрозмовники.

У вересні Білорусь відпустила 52 особи, звільнивши найбільше в'язнів на сьогодні. Західні правозахисні організації стверджують, що уряд диктатора Білорусі Олександра Лукашенка утримує понад 1000 політичних ув'язнених, включаючи колишніх кандидатів у президенти та лауреатів Нобелівської премії.

Незрозуміло, яких ув'язнених можуть звільнити й коли саме це може відбутися. Білий дім відмовився від коментарів, а посольство Білорусі у Вашингтоні не відповіло на запит про коментар.

Прагнення адміністрації Трампа до найбільшого на сьогодні звільнення в'язнів є частиною її суперечливої кампанії з пом'якшення відносин з авторитарною державою в обмін на перспективу послаблення санкцій.

Деякі американські посадовці повідомили Reuters, що взаємодія США з Білоруссю є частиною довгострокової, ширшої стратегії виведення Мінська з геополітичної орбіти Москви, хоча б незначно.

Серед ключових фігур США на переговорах – Джон Коул, якого Трамп призначив спеціальним посланником з питань Білорусі на початку цього місяця, додали співрозмовники.

Державний департамент високо оцінив лідерські якості Трампа та зусилля Коула, але не прокоментував дані про звільнення ув'язнених.

"Штати готові до додаткової взаємодії з Білоруссю, яка сприятиме інтересам США, і продовжуватимуть зусилля щодо звільнення політичних в'язнів у Білорусі", – заявив речник відомства.

У матеріалі йдеться, що попри нещодавнє звільнення політичних в’язнів, Білорусь не припинила політично мотивовані арешти. Наразі незрозуміло, що саме США запропонують Лукашенку в обмін на угоду щодо ув'язнених.

Одним із заходів, який американські чиновники неофіційно обговорювали цього року, є послаблення санкцій США щодо калійного сектору Білорусі. Білорусь є основним світовим постачальником цього інгредієнта для добрив.

22 листопада Лукашенко помилував 31 українця, які перебували у в'язницях у Білорусі. Вдалося повернути як чоловіків, так і жінок, які були засуджені до різних термінів ув’язнення – від двох до 11 років.