Reuters: США ведут переговоры с Беларусью об освобождении минимум 100 политзаключенных

Александр Лукашенко (Фото: ресурс оккупантов)

Администрация президента США Дональда Трампа и Беларусь обсуждают возможное освобождение Минском по меньшей мере 100 политических заключенных в ближайшее время. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на трех неназванных собеседников, ознакомленных с ходом переговоров.

Хотя союзница России уже освободила десятки заключенных несколькими волнами с момента вступления Трампа в должность в январе, официальные лица США хотят добиться освобождения более 100 заключенных единым соглашением, заявили собеседники.

В сентябре Беларусь отпустила 52 человека, освободив больше всего заключенных на сегодня. Западные правозащитные организации утверждают, что правительство диктатора Беларуси Александра Лукашенко удерживает более 1000 политических заключенных, включая бывших кандидатов в президенты и лауреатов Нобелевской премии.

Непонятно, каких заключенных могут освободить и когда именно это может произойти. Белый дом отказался от комментариев, а посольство Беларуси в Вашингтоне не ответило на запрос о комментарии.

Стремление администрации Трампа к крупнейшему на сегодня освобождению заключенных является частью ее противоречивой кампании по смягчению отношений с авторитарным государством в обмен на перспективу ослабления санкций.

Некоторые американские чиновники сообщили Reuters, что взаимодействие США с Беларусью является частью долгосрочной, более широкой стратегии вывода Минска из геополитической орбиты Москвы, хотя бы незначительно.

Среди ключевых фигур США на переговорах – Джон Коул, которого Трамп назначил специальным посланником по вопросам Беларуси в начале этого месяца, добавили собеседники.

Государственный департамент высоко оценил лидерские качества Трампа и усилия Коула, но не прокомментировал данные об освобождении заключенных.

"Штаты готовы к дополнительному взаимодействию с Беларусью, которое будет способствовать интересам США, и будут продолжать усилия по освобождению политических заключенных в Беларуси", — заявил спикер ведомства.

В материале говорится, что несмотря на недавнее освобождение политических заключенных, Беларусь не прекратила политически мотивированные аресты. Пока непонятно, что именно США предложат Лукашенко в обмен на сделку по заключенным.

Одной из мер, которую американские чиновники неофициально обсуждали в этом году, является ослабление санкций США в отношении калийного сектора Беларуси. Беларусь является основным мировым поставщиком этого ингредиента для удобрений.

22 ноября Лукашенко помиловал 31 украинца, которые находились в тюрьмах в Беларуси. Удалось вернуть как мужчин, так и женщин, которые были приговорены к различным срокам заключения – от двух до 11 лет.