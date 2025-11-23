Reuters: У США чиновники стурбовані зустріччю в Маямі, результатом якої став "мирний план"

Стів Віткофф (Фото: Al Drago/EPA)

Американські посадовці та законодавці дедалі більше стурбовані зустріччю минулого місяця, на якій представники адміністрації президента США Дональда Трампа зустрілися з посланцем російського диктатора Володимира Путіна Кирилом Дмитрієвим, щоб розробити план припинення війни. Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на неназваних співрозмовників, обізнаних з цим питанням.

Зустріч відбулася в Маямі наприкінці жовтня, у ній взяли участь спеціальний посланець Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та Дмитрієв.

Дмитрієв відіграв провідну роль у переговорах зі США та кілька разів зустрічався з Віткоффом цього року. Адміністрація Трампа видала спеціальний дозвіл на його в'їзд, адже він перебуває під санкціями.

За словами двох співрозмовників, в результаті зустрічі було розроблено план із 28 пунктів щодо припинення війни. Документ став несподіванкою для американських посадовців у різних куточках адміністрації та викликав непорозуміння в посольствах у всьому Вашингтоні та європейських столицях, пише медіа.

Документ, який закликає до значних поступок від України, видно, суперечить жорсткішій позиції, яку адміністрація Трампа нещодавно зайняла щодо Москви, зокрема стосовно санкцій проти її енергетичного сектору.

Незрозуміло, чи прибув Дмитрієв на зустріч у Маямі з певними російськими вимогами та чи були вони включені до плану.

Віткофф, Кушнер, Дмитрієв не відповіли на запит агентства про коментарі.

Багато високопосадовців у Державному департаменті та Раді національної безпеки не були проінформовані, повідомили двоє співрозмовників. Спеціальний посланник з питань України Кіт Келлог, який працював з українцями, також був виключений з переговорів, які вели Віткофф та Дмитрієв, сказали вони.

Один високопосадовець США сказав, що державного секретаря Марко Рубіо ознайомили з планом, але не уточнив, коли його проінформували. У Держдепі США заявили, що очільник дипломатії брав безпосередню участь у розробці документа.

Один зі співрозмовників заявив, що план містить матеріали, які державний секретар раніше відхилив. Ця ситуація викликала занепокоєння в адміністрації та на Капітолійському пагорбі, що Віткофф і Кушнер оминули міжвідомчий процес, і що переговори з Дмитрієвим призвели до плану, який відповідає російським інтересам.

Він містить вимоги, які Росія висувала раніше: щоб Україна поступилася землями, які вона досі контролює, визнала Крим російським і зобов'язалася не вступати до НАТО.

"Цей так званий мирний план має реальні проблеми, і я дуже скептично ставлюся до того, що він призведе до миру. Україну не слід змушувати віддавати свої землі одному з найзліших воєнних злочинців у світі, Путіну", – сказав сенатор Роджер Вікер з Міссісіпі, голова комітету з питань збройних сил.

Сенатор-республіканець Майк Раундс заявив журналістам, що Рубіо зателефонував йому та іншим сенаторам і припустив, що план був переданий Росією США та відправлений Україні.

"Це не наша рекомендація, це не наш план", – сказав Раундс.

Але згодом держсекретар спростував це, сказавши, що пропозицію розробив Вашингтон.

"Вона базується на внеску російської сторони. Але вона також базується на попередніх та поточних внесках України", – написав Рубіо.

24 жовтня Дмитрієв відвідав США для "офіційних" переговорів через кілька днів після того, як Трамп запровадив санкції проти Москви.

Видання Axios писало, що Віткофф має зустрітися з Дмитрієвим у Маямі.