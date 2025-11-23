Reuters: В США чиновники обеспокоены встречей в Майами, результатом которой стал "мирный план"

В результате встречи в конце октября был разработан план из 28 пунктов по прекращению войны

Американские чиновники и законодатели все больше обеспокоены встречей в прошлом месяце, на которой представители администрации президента США Дональда Трампа встретились с посланником российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым, чтобы разработать план прекращения войны. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на неназванных собеседников, знакомых с этим вопросом.

Встреча состоялась в Майами в конце октября, в ней приняли участие специальный посланник Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и Дмитриев.

Дмитриев сыграл ведущую роль в переговорах с США и несколько раз встречался с Уиткоффом в этом году. Администрация Трампа выдала специальное разрешение на его въезд, ведь он находится под санкциями.

По словам двух собеседников, в результате встречи был разработан план из 28 пунктов по прекращению войны. Документ стал неожиданностью для американских чиновников в разных уголках администрации и вызвал недоразумения в посольствах по всему Вашингтону и европейских столицах, пишет медиа.

Документ, призывающий к значительным уступкам от Украины, видно, противоречит более жесткой позиции, которую администрация Трампа недавно заняла в отношении Москвы, в частности относительно санкций против ее энергетического сектора.

Непонятно, прибыл ли Дмитриев на встречу в Майами с определенными российскими требованиями, и были ли они включены в план.

Уиткофф, Кушнер, Дмитриев не ответили на запрос агентства о комментариях.

Многие высокопоставленные чиновники в Государственном департаменте и Совете национальной безопасности не были проинформированы, сообщили двое собеседников. Специальный посланник по вопросам Украины Кит Келлог, который работал с украинцами, также был исключен из переговоров, которые вели Уиткофф и Дмитриев, сказали они.

Один высокопоставленный чиновник США сказал, что государственный секретарь Марко Рубио был ознакомлен с планом, но не уточнил, когда его проинформировали. В Госдепе США заявили, что глава дипломатии принимал непосредственное участие в разработке документа.

Один из собеседников заявил, что план содержит материалы, которые государственный секретарь ранее отклонил. Эта ситуация вызвала беспокойство в администрации и на Капитолийском холме, что Уиткофф и Кушнер обошли межведомственный процесс, и что переговоры с Дмитриевым привели к плану, который отвечает российским интересам.

Он включает требования, выдвинутые Россией ранее: чтобы Украина уступила земли, которые она до сих пор контролирует, признала Крым российским и обязалась не вступать в НАТО.

"Этот так называемый мирный план имеет реальные проблемы, и я очень скептически отношусь к тому, что он приведет к миру. Украину не следует заставлять отдавать свои земли одному из самых злобных военных преступников в мире, Путину", — сказал сенатор Роджер Уикер из Миссисипи, председатель комитета по вооруженным силам.

Сенатор-республиканец Майк Раундс заявил журналистам, что Рубио позвонил ему и другим сенаторам и предположил, что план был передан Россией США и отправлен Украине.

"Это не наша рекомендация, это не наш план", — сказал Раундс.

Но впоследствии госсекретарь опроверг это, сказав, что предложение разработал Вашингтон.

"Она базируется на вкладе российской стороны. Но она также базируется на предыдущих и текущих вкладах Украины", — написал Рубио.

24 октября Дмитриев посетил США для "официальных" переговоров через несколько дней после того, как Трамп ввел санкции против Москвы.

