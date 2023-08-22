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РФ вивела у Чорне море ракетний корабель "Циклон", пишається ним. ЗСУ: Нічого особливого

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 14:56
РФ вивела у Чорне море ракетний корабель
Малий ракетний корабель "Циклон" (Фото: ресурс пропагандистів)

Речниця оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк повідомила, що ситуація у Чорному морі "досить напружена", оскільки Росія вивела на бойове чергування новозбудований малий ракетний корабель "Циклон". Речник Військово-морських сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук у коментарі LIGA.net заявив, що не бачить у цьому небезпечного сигналу для України, оскільки "Циклон" жодного разу не пройшов державні випробування і нічим не відрізняється від інших ракетоносіїв у Чорному морі.

"Я не можу сказати, що є якась особливість застосування подібних бойових одиниць корабельного складу. Ми підтверджуємо, що фактично за два роки, перед тим як його ("Циклон". – Ред.) поставили до складу Чорноморського флоту ВМС РФ, на ньому не було проведено державних випробувань", – сказав Плетенчук.

За його словами, це не означає, що російські окупанти не можуть запустити з нього ракети, оскільки це може відбутися навіть під час раптових випробувань.

Проте, каже Плетенчук, "по факту він ще не стріляв".

Відповідаючи на запитання, чому росіяни жодного разу не випустили ракети з "Циклону", речник ВМС ЗСУ сказав: "Стан суднобудівної галузі РФ залишає бажати кращого".

"Державні замовлення виконуються з відставанням у 10 років в об‘ємі 35-40% від державного замовлення. Насамперед це пов‘язано з бойовими діями на території України", — заявив він.

Плетенчук пояснив, що, наприклад, газотурбінне обладнання для своїх кораблів росіяни закуповували у Миколаєві на заводі "Зоря". Через те, що тепер це неможливо, Москва була вимушена продати Індії декілька зі своїх вже побудованих одиниць ракетоносіїв.

"Відповідно, виробничі потужності у Росії не на тому рівні, на якому є їхні побажання. Вони неспроможні завершити цей проєкт у визначений термін та встановлений порядок", – резюмував він.

ДОВІДКА. 12 липня 2023 року в Керчі на суднобудівному заводі "Затока" відбулася урочиста церемонія прийняття до складу ВМФ Росії малого ракетного корабля "Циклон" проєкту 22800. Державні випробування мали відбутися до кінця 2021 року в Криму, де було побудовано "Циклон", проте цього не відбулося. Випробування було відкладено на 2022 рік – знову безуспішно, відклали до весни 2023-го — не змогли. 
  • У ніч проти 14 серпня країна-терорист РФ атакувала Одесу та область ракетами "Калібр" та дронами-камікадзе типу Shahed-136.
  • У ніч проти 15 серпня були прильоти крилатих ракет у Львові, Луцьку та Дніпрі. Росія била по промислових підприємствах, постраждали житлові будинки, є загиблі. Дивіться фото наслідків зі Львова та Луцька.

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Мілана Головань
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