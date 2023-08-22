РФ вывела в Черное море ракетный корабль "Циклон", гордится им. ВСУ: Ничего особенного

Представительница оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ситуация в Черном море "достаточно напряженная", поскольку Россия вывела на боевое дежурство новый малый ракетный корабль "Циклон". Представитель Военно-морских сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии LIGA.net заявил, что не видит в этом опасного сигнала для Украины, поскольку "Циклон" ни разу не прошел государственные испытания и ничем не отличается от других ракетоносителей в Черном море.

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"Я не могу сказать, что есть какая-то особенность применения подобных боевых единиц корабельного состава. Мы подтверждаем, что фактически за два года, перед тем как его ("Циклон". – Ред.) поставили в состав Черноморского флота ВМС РФ, на нем не были проведены государственные испытания", – сказал Плетенчук.

По его словам, это не означает, что российские оккупанты не могут запустить с него ракеты, поскольку это может произойти даже в ходе внезапных испытаний.

Однако, говорит Плетенчук, "по факту он еще не стрелял".

Отвечая на вопрос, почему россияне ни разу не выпустили ракеты из "Циклона", спикер ВМС ВСУ сказал: "Состояние судостроительной отрасли РФ оставляет желать лучшего".

"Государственные заказы выполняются с отставанием в 10 лет в объеме 35-40% от государственного заказа. В первую очередь это связано с боевыми действиями на территории Украины", – заявил он.

Плетенчук пояснил, что, к примеру, газотурбинное оборудование для своих кораблей россияне закупали у Николаева на заводе "Зоря". Поскольку теперь это невозможно, Москва была вынуждена продать Индии несколько из своих уже построенных единиц ракетоносителей.

"Соответственно, производственные мощности в России не на том уровне, на котором есть их пожелания. Они не могут завершить этот проект в установленные сроки и по установленному порядку", – резюмировал он.

СПРАВКА. 12 июля 2023 года в Керчи на судостроительном заводе "Залив" состоялась торжественная церемония принятия в состав ВМФ России малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800. Государственные испытания должны были состояться до конца 2021 года в Крыму, где был построен "Циклон", однако этого не произошло. Испытания были отложены на 2022 год – снова безуспешно, отложили до весны 2023-го – не смогли.

В ночь на 14 августа страна-террорист РФ атаковала Одессу и область ракетами "Калибр" и дронами-камикадзе типа Shahed-136.

В ночь на 15 августа были прилеты крылатых ракет во Львове, Луцке и Днепре. Россия била по промышленным предприятиям, пострадали жилые дома, есть погибшие. Смотрите фото последствий из Львова и Луцка.

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