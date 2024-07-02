Рятувальники виявили тіло жінки у дев'ятиповерхівці у Дніпрі, по якій РФ вдарила 28 червня
Фото: Telegram Сергія Лисака

У будинку, по якому вдарили російські загарбники 28 червня, рятувальники виявили тіло жінки. Про це повідомив голова обладміністрації Сергій Лисак.

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"Вночі у дніпровському будинку, який ворог понівечив у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки", – написав він.

Наразі відомо про двох людей, котрі загинули через удар окупантів того вечора.

Тривають роботи на місці трагедії, надзвичайники вже розібрали близько 70% конструкцій.

  • 28 червня росіяни вдарили ракетою по дев'ятиповерхівці у Дніпрі.
  • 29 червня повідомлялося про п'ятьох зниклих безвісти. 12 людей отримали поранення, серед них — семимісячне немовля і вагітна жінка. 
  • В ніч проти 1 липня загарбники вдарили ракетами по Дніпру, постраждало семеро людей, є руйнування.

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