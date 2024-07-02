Спасатели обнаружили тело женщины в девятиэтажке в Днепре, по которой РФ ударила 28 июня
В доме, по которому ударили российские захватчики 28 июня, спасатели обнаружили тело женщины. Об этом сообщил глава обладминистрации Сергей Лысак.
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"Ночью в днепровском доме, который враг изуродовал в пятницу, спасатели обнаружили тело женщины", – написал он.
Сейчас известно о двух людях, погибших из-за удара оккупантов в тот вечер.
Продолжаются работы на месте трагедии, спасатели уже разобрали около 70% конструкций.
- 28 июня россияне ударили ракетой по девятиэтажке в Днепре.
- 29 июня сообщалось о пяти пропавших без вести. 12 человек получили ранения, среди них семимесячный младенец и беременная женщина.
- В ночь на 1 июля захватчики ударили ракетами по Днепру, пострадали семь человек, есть разрушения.
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