Росія вдарила по Павлограду: є загиблий і 18 поранених, з-поміж них дитина

З 09:55 до 10:20 у Павлограді лунали вибухи. Військові попереджали про загрозу балістичних атак з боку РФ

Павлоград (Фото: Дніпропетровська ОВА)

Удень 6 вересня російські окупаційні війська атакували балістичними ракетами місто Павлоград у Дніпропетровській області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

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Близько 09:33 для Дніпропетровської області було оголошено повітряну тривогу. З 09:55 до 10:20 у Павлограді лунали вибухи. Моніторингові канали та Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних атак з боку РФ.

За даними Лисака, у місті вже п'ятеро постраждалих. Не минулося без руйнувань.

"Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях", – написав посадовець.

ДОПОВНЕНО об 11:34. У Павлограді є загиблий, додав Лисак. Кількість постраждалих зростає, зараз у лікарні їх 18, серед них і дев'ятирічна дівчинка.

"У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", – проінформував він.

Останній раз Росія завдавала удару по Павлограду 15 серпня, тоді поранення дістав чоловік.

У ніч проти 6 вересня лунали вибухи у Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах.

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