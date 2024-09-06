Росія вдарила по Павлограду: є загиблий і 18 поранених, з-поміж них дитина

Росія вдарила по Павлограду: є загиблий і 18 поранених, з-поміж них дитинадоповнено
Удень 6 вересня російські окупаційні війська атакували балістичними ракетами місто Павлоград у Дніпропетровській області. Про це повідомив очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
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Близько 09:33 для Дніпропетровської області було оголошено повітряну тривогу. З 09:55 до 10:20 у Павлограді лунали вибухи. Моніторингові канали та Повітряні сили попереджали про загрозу балістичних атак з боку РФ.
За даними Лисака, у місті вже п'ятеро постраждалих. Не минулося без руйнувань.
"Загроза зберігається, тому інформаційна тиша. До відбою перебувайте в укриттях", – написав посадовець.
ДОПОВНЕНО об 11:34. У Павлограді є загиблий, додав Лисак. Кількість постраждалих зростає, зараз у лікарні їх 18, серед них і дев'ятирічна дівчинка.
"У місті сталося декілька займань. В одній з багатоповерхівок горіла квартира. Вогонь надзвичайники приборкали та врятували п'ятьох людей", – проінформував він.
- Останній раз Росія завдавала удару по Павлограду 15 серпня, тоді поранення дістав чоловік.
- У ніч проти 6 вересня лунали вибухи у Криворізькому, Павлоградському та Синельниківському районах.
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