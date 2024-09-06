Россия атаковала Павлоград: пятеро раненых, есть разрушения

С 09:55 до 10:20 в Павлограде раздавались взрывы. Военные предупреждали об угрозе баллистических атак со стороны РФ

Павлоград (Фото: Днепропетровская ОВА)

Днем 6 сентября российские оккупационные войска атаковали баллистическими ракетами город Павлоград в Днепропетровской области. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.

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Около 09:33 для Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. С 09:55 до 10:20 в Павлограде раздавались взрывы. Мониторинговые каналы и Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистических атак со стороны РФ.

По данным Лысака, в городе уже пятеро пострадавших. Не обошлось без разрушений.

"Угроза сохраняется, поэтому информационная тишина. До отбоя находитесь в укрытиях", – написал чиновник.

Последний раз Россия наносила удар по Павлограду 15 августа, тогда ранение получил мужчина.

В ночь на 6 сентября раздавались взрывы в Криворожском, Павлоградском и Синельниковском районах.

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