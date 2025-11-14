Росія до кінця року має намір виробити до 120 000 планерувальних авіабомб – розвідка

У розвідці кажуть, що Росія хоче збільшити дальність польоту авіабомб, щоб замінити ними ракети

Виробництво боєприпасів у Росії (Фото: ресурси росіян)

Росія планує до кінця 2025 року виробити до 120 000 дешевих планерувальних авіабомб, зокрема 500 нових, більш далекобійних версій. Про це Reuters повідомив представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

Зазначається, що ця кількість включає як нові боєприпаси, так і вже наявні бомби, модернізовані для планерування. За словами Скібіцького, щодня Росія запускає по Україні від 200 до 250 планерувальних авіабомб.

"Збити їх можна, але кількість цих авіабомб, вироблених у Російській Федерації... величезна. Це загроза. Загроза, яка вимагає від нас адекватного реагування", – сказав представник військової розвідки.

Він також розповів, що Росія запускає серійне виробництво нової планерувальної авіабомби, здатної долати відстань до 200 км від точки скидання з винищувача. До кінця 2025 року Москва планує виготовити близько 500 одиниць.

Також представник розвідки вважає, що росіяни працюють над модифікаціями, які дозволять авіабомбам літати на відстань до 400 км для більшої шкоди містам. Очікується, що вони зможуть замінити ракети.

Також Скібіцький оцінив обсяги виробництва російських дронів. За його словами, РФ у 2025 році планує виробити близько 70 000 безпілотників великої дальності, включно з 30 000 "шахедів"

"Вони починали з 30 дронів на місяць, тепер 30 можуть літати над однією ціллю. Вони безумовно хочуть нас зламати і дестабілізувати внутрішню ситуацію", – вважає Скібіцький.