Россия до конца года намерена произвести до 120 000 планирующих авиабомб – разведка

В разведке говорят, что Россия хочет увеличить дальность полета авиабомб, чтобы заменить ими ракеты

Производство боеприпасов в России (Фото: ресурсы россиян)

Россия планирует до конца 2025 года произвести до 120 000 дешевых планирующих авиабомб, в том числе 500 новых, более дальнобойных версий. Об этом Reuters сообщил представитель Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

Отмечается, что это число включает как новые боеприпасы, так и уже существующие бомбы, модернизированные для планирования. По словам Скибицкого, ежедневно Россия запускает по Украине от 200 до 250 планирующих авиабомб.

"Сбить их можно, но количество этих авиабомб, производимых в Российской Федерации... огромно. Это угроза. Угроза, которая требует от нас адекватного реагирования", – сказал представитель военной разведки.

Он также рассказал, что Россия запускает серийное производство новой планирующей авиабомбы, способной преодолевать расстояние до 200 км от точки сброса с истребителя. До конца 2025 года Москва планирует изготовить около 500 единиц.

Также представитель разведки полагает, что россияне работают над модификациями, которые позволят авиабомбам летать на расстояние до 400 км для большего ущерба городам. Ожидается, что они смогут заменить ракеты.

Также Скибицкий оценил объемы производства российских дронов. По его словам, РФ в 2025 году планирует произвести около 70 000 беспилотников большой дальности, включая 30 000 "шахедов"

"Они начинали с 30 дронов в месяц, теперь 30 могут летать над одной целью. Они определенно хотят нас сломить и дестабилизировать внутреннюю ситуацию", – считает Скибицкий.