Росія хоче відправити до України і кордонів ще до 300 000 окупантів – Умєров

Угруповання російських окупантів, що воює проти України, може збільшитись у півтора раза

Рустем Умєров (Фото: ANDRII NESTERENKO/EPA)

Російське угруповання військ, яке воює проти України, може збільшитись із 500 000 до 800 000. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров в інтерв’ю виданню Reuters.

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За словами міністра, Росія зосередила близько 500 000 військових в Україні та біля кордонів і готується додати до цього угруповання ще 200 000 – 300 0000.

Коментуючи мобілізацію в Україні, Умєров сказав, що до 1,2 млн чоловіків оновили свої дані онлайн, як того вимагає законодавство, але він не уточнив, скільки уряд хоче або думає, що зможе призвати.

Також Умєров заявив, що росіяни хочуть відкрити новий фронт на півночі, щоб почати використовувати весь особовий склад та вогневу потужність проти України для знищення нації.

Коментуючи військову допомогу від партнерів, глава Міноборони сказав, що близько половини вкрай необхідних вантажів надходять із запізненням.

У лютому 2024-го видання FТ із посиланням на неназваних українських чиновників написало, що Росія збирається призвати 400 000 осіб на війну проти України без оголошення мобілізації.

Минулого місяця в Росії стартував черговий весняний призов. З 1 квітня до 15 липня 2024 року на строкову службу до армії окупантів планують залучити 150 000 громадян віком від 18 до 30 років.

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