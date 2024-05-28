Россия хочет отправить в Украину и к границам еще до 300 000 оккупантов – Умеров

Группировка российских оккупантов, которая воюет против Украины, может увеличиться в полтора раза

Рустем Умеров (Фото: ANDRII NESTERENKO/EPA)

Российская группировка войск, которая воюет против Украины, может увеличиться с 500 000 до 800 000. Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров в интервью изданию Reuters.

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По словам министра, Россия сосредоточила около 500 000 военных в Украине и у границ и готовится добавить к этой группировке еще 200 000 – 300 0000.

Комментируя мобилизацию в Украине, Умеров сказал, что до 1,2 млн мужчин обновили свои данные онлайн, как того требует законодательство, но он не уточнил, сколько правительство хочет или думает, что сможет призвать.

Также Умеров заявил, что россияне хотят открыть новый фронт на севере, чтобы начать использовать весь личный состав и огневую мощь против Украины для уничтожения нации.

Комментируя военную помощь от партнеров, глава Минобороны сказал, что около половины крайне необходимых грузов поступают с опозданием.

В феврале 2024-го издание FТ со ссылкой на неназванных украинских чиновников написало, что Россия собирается призвать 400 000 человек на войну против Украины без объявления мобилизации.

В прошлом месяце в России стартовал очередной весенний призыв. С 1 апреля по 15 июля 2024 года на срочную службу в армию оккупантов планируют привлечь 150 000 граждан в возрасте от 18 до 30 лет.

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