Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК у двох регіонах

На місцях працюють енергетики, щоб відновити електропостачання

Руйнування в Одеській області (Фото: ОП)

Росія масовано атакувала енергетичні обʼєкти ДТЕК 15 березня. Про це повідомили в компанії.

Зазначається, що ворог атакував енергетику в Дніпропетровській та Одеській областях. Без світла залишилася частина жителів цих регіонів.

"Пошкодження суттєві. Енергетики вже працюють на місцях. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше повернути електропостачання в домівки", – підкреслили у ДТЕК.

Офіс генпрокурора повідомив, що внаслідок масованої атаки БпЛА на Одеську область постраждали дві людини: 53-річний водій вантажівки в Чорноморську та 61-річна жінка в Одесі.

Унаслідок атаки пошкоджено об’єкт енергетичної інфраструктури, будівлі приватних підприємств, житлові будинки, приміщення СТО, автомагазин, легкові та вантажні автомобілі.

Увечері 14 березня окупанти вдарили по Чорноморську. Місто було повністю знеструмлене, але на ранок 15 березня газо-, водо- та теплопостачання в місті відбувалося у штатному режимі, зазначив голова ОВА Олег Кіпер.

У Дніпропетровській області Росія вдарила по Кривому Рогу ввечері 14 березня. Голова обласної військової адміністрації області Сергій Лисак зазначив, що пошкоджено інфраструктуру, понад півтора десятка багатоквартирних та 10 приватних будинків, два навчальні та спортивний заклади. Побиті магазини, аптека, салон краси, кав'ярня, авто.

15 березня Росія вдарила по Україні "Іскандерами" та майже 180 дронами. У кількох регіонах є пожежі та руйнування.

Станом на ранок відомо про 14 постраждалих унаслідок атаки по Кривому Рогу. Ворожий удар прийшовся по нічному клубу, який розташований у житловому районі.