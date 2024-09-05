Росія масовано атакувала "шахедами": кілька ударних дронів повернулись до РФ і Білорусі

Для чергової атаки проти України окупанти застосували балістику та 78 безпілотників

Ілюстративне фото - Олексій Кулеба

У ніч проти 5 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами типу Shahed. Більшість із них вдалось збити, а кілька полетіли назад до РФ і Білорусі, повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.

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Військові повідомили, що вночі РФ атакувала однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 78 "шахедами" з Курська, Єйська і Приморсько-Ахтарська.

В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів радіоелектронної боротьби).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській та Запорізькій областях.