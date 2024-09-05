Росія масовано атакувала "шахедами": кілька ударних дронів повернулись до РФ і Білорусі
У ніч проти 5 вересня Росія вчергове атакувала Україну ударними дронами типу Shahed. Більшість із них вдалось збити, а кілька полетіли назад до РФ і Білорусі, повідомили Повітряні сили Збройних Сил України.
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Військові повідомили, що вночі РФ атакувала однією балістичною ракетою "Іскандер-М" із тимчасово окупованого Криму та 78 "шахедами" з Курська, Єйська і Приморсько-Ахтарська.
В результаті протиповітряного бою збито 60 ударних БпЛА. Два безпілотники повернулись у Росію, один – у Білорусь. 15 – локаційно втрачені на території України (імовірно під впливом засобів радіоелектронної боротьби).
Протиповітряна оборона працювала у Київській, Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій, Харківській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Чернігівській, Житомирській та Запорізькій областях.
- Повітряна тривога в Києві тривала понад дев’ять годин, через це вранці у четвер, 5 вересня, в місті відбувся колапс із громадським транспортом.
- КМВА повідомила, що усі безпілотники, які намагалися атакувати столицю, знищили.
- У Білорусі показали відео, як вночі збивали, ймовірно, "шахеди", що залетіли на територію країни.