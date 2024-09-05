Россия массировано атаковала "шахедами": несколько дронов вернулись в РФ и Беларусь
В ночь на 5 сентября Россия в очередной раз атаковала Украину ударными дронами типа Shahed. Большинство из них удалось сбить, а несколько полетели обратно в РФ и Беларусь, сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.
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Военные сообщили, что ночью РФ атаковала одной баллистической ракетой "Искандер-М" из временно оккупированного Крыма и 78 "шахедами" из Курска, Ейска и Приморско-Ахтарска.
В результате противовоздушного боя сбиты 60 ударных БпЛА. Два беспилотника вернулись в Россию, один – в Беларусь. 15 – локационно потеряны на территории Украины (вероятно, под влиянием средств радиоэлектронной борьбы).
Противовоздушная оборона работала в Киевской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Черниговской, Житомирской, Запорожской и Херсонской областях.
- Воздушная тревога в Киеве длилась более девяти часов, поэтому утром в четверг, 5 сентября, в городе начался коллапс с общественным транспортом.
- КГВА сообщила, что все беспилотники, пытавшиеся атаковать столицу, уничтожили.
- В Беларуси показали видео, как ночью сбивали, вероятно, "шахеды", залетевшие на территорию страны.