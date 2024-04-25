Росія може масовано атакувати Україну до прибуття зброї від міжнародних партнерів – ПС

Ілля Євлаш (Фото: Instagram)

У Повітряних силах Збройних сил України не заперечують ймовірності масової атаки по Україні з боку Росії – вона може відбутися і до отримання нової допомоги від США. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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"Звісно, що ворог підступний і ми маємо бути готовими до будь-якого розвитку подій. В тому числі до масованої атаки до прибуття ще озброєння від наших міжнародних партнерів в тому числі. Тим більше, що про це заявляють ряд міжнародних організацій, зокрема ISW", – розповів він.

Спікер зауважив, що складно казати про періодику, оскільки ворог постійно намагається змінювати свою тактику.

"Намагається підшуковувати різні терміни, бити в різний час різними засобами. Тому наша задача зараз просто приготуватися і чекати коли ми вже отримаємо посилення наших систем ППО і не тільки", – констатував Євлаш.

24 квітня закон про допомогу Україні підписав Джо Байден.

Того ж дня Пентагон оголосив про пакет військової допомоги для України на $1 млрд.

25 квітня повідомлялося, що в лютому президент США Джо Байден таємно ухвалив рішення щодо надання Україні понад 100 ракет більшого радіуса дії ATACMS.

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