РФ может массированно атаковать Украину до прибытия оружия от международных партнеров – ВС

Илья Евлаш (Фото: Instagram)

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины не отрицают вероятности массовой атаки по Украине со стороны России – она может произойти и до получения новой помощи от США. Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

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"Конечно, враг коварен и мы должны быть готовыми к любому развитию событий. В том числе к массированной атаке до прибытия еще вооружения от наших международных партнеров в том числе. Тем более, что об этом заявляют ряд международных организаций, в частности ISW", – рассказал он.

Спикер отметил, что сложно говорить о периодике, поскольку враг постоянно пытается менять свою тактику.

"Пытается подыскивать разные сроки, бить в разное время разными средствами. Поэтому наша задача сейчас просто приготовиться и ждать когда мы уже получим усиление наших систем ПВО и не только", – констатировал Евлаш.

24 апреля закон о помощи Украине подписал Джо Байден.

В тот же день Пентагон объявил о пакете военной помощи для Украины на $1 млрд.

25 апреля сообщалось, что в феврале президент США Джо Байден тайно принял решение о предоставлении Украине более 100 ракет большего радиуса действия ATACMS.

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