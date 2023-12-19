"Росія може відкрити другий фронт". Головком армії Бельгії закликав Європу готуватися

У Бельгії вважають, що Європі потрібно готуватися до можливої війни з Росією, адже країна-агресор уже перейшла на військову економіку

Міністр оборони Бельгії Людивін Дедондер і начальник Генштабу адмірал Мішель Гофман (Фото: EPA)

Головнокомандувач армією Бельгії Мішель Гофман вважає, що в майбутньому Росія може відкрити другий фронт у Європі та напасти на Молдову чи країни Балтії, адже вже поставила економіку країни на військові рейки. Його слова цитує видання VRT News.

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Гофман закликав Європу підготуватися та попередив про можливу війну з Росією, зазначивши агресивну риторику російського диктатора Володимира Путіна та перехід Кремля на військові рейки.

"Ми бачимо, що Росія перейшла на військову економіку. Я думаю, ми мали б рацію, якби турбувалися... У жодному разі не виключено, що вони можуть відкрити другий фронт коли-небудь у майбутньому. Або на півдні, або в Молдові, або країнах Балтії", – заявив адмірал Гофман.

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На його думку, такий напад не виключений "через кілька років". Гофман вважає, що наразі РФ може бути ослаблена війною проти України, проте вона "зрештою відновить свою військову машину і відновить свої збройні сили".

"Вони вже показали, що у них є бажання напасти на сусіда. Ми повинні побачити, що у нас є можливість запобігти повторенню цього, і продемонструвати волю, що ми готові контратакувати у разі потреби", – наголосив він.

15 грудня парламент Молдови затвердив нову стратегію національної безпеки, згідно з якою головними загрозами для країни є агресивна політика Росії та внутрішня корупція. Стратегія сконцентрована на зміцненні зв'язків з Європейським Союзом, Румунією, США та НАТО. Водночас у документі наголошено, що Молдова має зберігати закріплений у Конституції нейтральний статус.

15 вересня 2023 року у НАТО заявили, що не бачать військової загрози Молдові з боку Росії, оскільки Україна "робить дуже хорошу роботу".

19 грудня стало відомо, що Молдова має намір закупити сучасну систему протиповітряної оборони, щоб мати можливість протистояти загрозам Росії.

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