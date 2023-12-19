"Россия может открыть фронт". Главком армии Бельгии призвал Европу готовиться

В Бельгии считают, что Европе нужно готовиться к возможной войне с Россией, ведь страна-агрессор уже перешла на военную экономику

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер и начальник Генштаба адмирал Мишель Гофман (Фото: EPA)

Главнокомандующий армией Бельгии Мишель Гофман считает, что в будущем Россия может открыть второй фронт в Европе и напасть на Молдову или на страны Балтии, ведь уже поставила экономику страны на военные рельсы. Его слова цитирует издание VRT News.

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Гофман призвал Европу подготовиться и предупредил о возможной войне с Россией, отметив агрессивную риторику российского диктатора Владимира Путина и становление Кремля на военные рельсы.

"Мы видим, что Россия перешла на военную экономику. Я думаю, мы были бы правы, если бы беспокоились... Ни в коем случае не исключено, что они могут открыть второй фронт когда-нибудь в будущем. Или на юге, или в Молдове, или странах Балтии", – заявил адмирал Гофман.

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По его мнению, такое нападение не исключено "через несколько лет". Гофман считает, что сейчас РФ может быть ослаблена войной против Украины, однако она "в конце концов восстановит свою военную машину и восстановит свои вооруженные силы".

"Они уже показали, что у них есть желание напасть на соседа. Мы должны увидеть, что у нас есть возможность предотвратить повторение этого, и продемонстрировать волю, что мы готовы контратаковать в случае необходимости", – подчеркнул он.

15 декабря парламент Молдовы утвердил новую стратегию национальной безопасности, согласно которой главными угрозами для страны являются агрессивная политика России и внутренняя коррупция. Стратегия сконцентрирована на укреплении связей с Европейским Союзом, Румынией, США и НАТО. В то же время в документе подчеркивается, что Молдова должна сохранять закрепленный в Конституции нейтральный статус.

15 сентября 2023 года в НАТО заявили, что не видят военной угрозы Молдове со стороны России, поскольку Украина "делает очень хорошую работу".

19 декабря стало известно, что Молдова намерена закупить современную систему противовоздушной обороны, чтобы противостоять угрозам России.

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